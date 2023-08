A tények Vármegyei I. osztály felnőtt 3. forduló DEAC II – Bestrong 0-0 150 néző. Vezette: Kriston T. (Puskás Z., Pósa Zs.). DEAC II: Ratku Á., Molnár M. (Nagy B.), Ibrahim K., Béke T. (Bagdi R.), Samad A., Sinyi T. (Kiss M.), Dari B., Lakatos B., Pinczés K., Bárány B., Almási Z. Megbízott edző: Balla Imre. Bestrong SC: Kovács D., Áros Cs., Ferenczi T. (Barabás Z.), Berki B., Juhász B. (Bartók P.), Haraszin Zs., Váradi L., Katona Z. (Katona T.), Csák Zs., Hermann D., Tar G. (Molnár Z.). Edző: Köstner Tamás. Jók: senki, illetve Váradi L., Ferenczi T., Juhász B. Ifi: 11–1. Balla Imre: A hagy hőség ellenére megyei szinten egy kifejezetten jó mérkőzést játszottunk a Bestronggal. Inkább mezőnyben folyt a játék, de úgy gondolom, többet birtokoltuk a labdát, több helyzetünk is volt, mint riválisunknak. Fordulás után is inkább mi domináltunk, ellenfelünk térfelén tartottuk a labdát, viszont a Bestrong kontrái veszélyesek voltak. A mérkőzés összképét tekintve igazságos eredmény született. A fiúk teljesítményével elégedett vagyok, kicsit elől voltunk határozatlanok, de ennek az az oka, hogy ellenfelünk jól zárta a területeket. Dolgozunk tovább, készülünk a következő, Egyek elleni mérkőzésre. (via) Köstner Tamás: Minden tiszteletem a játékosoké, ebben a brutális melegben ilyen jó iramú találkozót játszottak. A mezőnyben többet birtokolta a labdát a DEAC, mi nehezen tudtuk megtartani azt, azonban nagyon stabilok voltunk hátul, és a meccs legvégén óriási ziccert hibáztunk, valamint a játékvezető is érvénytelenítette a gólunkat. Ennek ellenére most is ízlett a pizza, és a sör is csúszott!