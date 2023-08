Bő egy esztendeje a DEAC utánpótláskorú jégkorongozóinak az erőnléti edzője Szentjobbi Roland, aki az utóbbi időben többször is besegített a felnőttek kondijáért felelős Sándor Bencének, olvasható a deac.hu-n. A szakember most nyilatkozott is munkájáról a klubhonlapnak.

– Már tavaly is ott voltam, amikor szüksége volt rám a felnőtteknek, segédkeztem Sándor Bencének, illetve az utánpótlásban dolgoztam, dolgozom. Ebben a szezonban is együttműködünk, az U12-es, az U14-es és az U16-os korosztálynak vagyok az erőnlétét hivatott megfelelő szintre hozni, s mellette segítek a nagyoknak – mondta Roland, aki 2020-ban végezte el az FI-nél a testépítés-fitnesz szakot, mint sportedző, a szakember tavaly került a DEAC-hoz.

– Előtte a Hajdúszoboszló NB III.-as futsalcsapatának voltam a vezetőedzője, de gyerekkorom óta a labdarúgás világában élek. Nem akartam elszakadni a sporttól, ám 30 év fölött elgondolkodik az ember, hogy merre tovább. Öt évet töltöttem Ausztriában, alacsonyabb osztályban légióskodtam, ott érett meg bennem a gondolat, hogy azzal szeretnék foglalkozni, amit most csinálok – fogalmazott az edző, aki kitért arra is, mennyire speciális munkára van szükség a hokisoknál.

– A jégkorongban rendkívül komplex felkészítést kapnak a játékosok. Jómagam sok esztendőt fociztam végig a futsal NB I.-ben, és volt szerencsém kilencszer a válogatott mezét is felhúznom, ezért az első osztály, a profizmus nem áll tőlem távol. A hokiban fitnek kell lennie a felső testnek, a lábaknak, és az erőnléten, valamint a gyorsaságon is nagy hangsúly van. A játékosok megszerzik a holtszezonban, a felkészülés elején a megfelelő erőt, és mire kezdődik a bajnokság, gyorsaságban és robbanékonyságban is topon kell lenniük. Először augusztus 15-től léphetünk jégre, de mi már megkezdtük a felkészülést – ez száraz edzéseket jelent. Az U16-os korosztálynál például két műfüves, két konditermi és egy futóedzéssel készülünk. Ha elkezdődik a bajnokság, akkor pláne nem lesz megállás egyik csapatunknál sem – mondta a kétgyermekes apa.