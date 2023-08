A DEAC szakmai igazgatóját, Benczik Zsoltot kérdezte a gárda honlapja a korosztályos csapatokat érintő változásokról és az utánpótlásban most induló Magyar Kupával kapcsolatban.

Gőzerővel zajlik a munka, korosztályos csapataink a hétközi edzéseken, illetve a hétvégi edzőmérkőzésekkel készülnek az új szezonra. – Az idősebb, bajnokságban induló korosztályok július 24-én, a fiatalabbak pedig egy hétre rá kezdték meg a felkészülést.

Ahogy nyáron lenni szokott, voltak távozók, érkezők, de az edzői stábban is jelentősebb változások voltak.

Amire nagyon büszkék vagyunk, U12-es csapatunk trénere, Urbin Péter vette át az NB III.-as csapat irányítását. Néhány gárdánál cserélődtek az edzők, voltak, akik már három éve vittek egy korosztályt, ezért váltottunk. Ez azért is szükséges, hogy a gyerekeket – az edzőket is – új impulzusok érjék, új dolgokat tanuljanak. Érkeztek tehetségközpontunkhoz szakemberek, Rőth András az U11-es, Bereczki Tamás az U13-at, Szabó Márton az U14-et, ifj. Rácsai Lajos pedig az U16-os csapatot vette át – fogalmazott a változásokkal kapcsolatban a szakember.

Maradva a változásoknál, idén több csapatra a bajnokság mellett egy másik sorozat is vár. – Idén három korosztály a Magyar Kupában is megméretteti magát, mely hétvégén kezdődik, az U19-es, az U17-es és az U16-os csapatunk indul ebben a sorozatban.

A körzeti tehetségközpontokat sorsolták össze, később majd az akadémiák is csatlakoznak a tervek szerint. A továbbjutás, mint a felnőtteknél, egy mérkőzésen fog eldőlni.

Mindhárom mérkőzést bajnoki főpróbának tekintjük, ugyanis hamarosan indul a pontvadászat is – mondta Benczik.

Büszkék

Lassan vége a felkészülésnek, a fiatalok a bajnokságban, Bozsik-programban bizonyíthatják, jól megtanulták mindazt, amit nyáron gyakoroltak. – Mindig elmondom, az utánpótlásban nem győzelmekben, eredményességben mérjük a sikert, nem ez a legfontosabb, hanem a fejlődés. Szeretnénk azon célunknak megfelelni, hogy minél több tehetséges gyerek kerüljön ki az U12-es, U13-as és U14-es korosztályból, akik majd az akadémián folytathatják pályafutásukat.

Nyártól egyik növendékünk, Szabó Gyula tanulhatja tovább a labdarúgást az akadémián, akinek ezúton is sok sikert kívánok.

A nagyobb korosztályoknál jó visszaigazolás az eredményes szereplés, de itt is a fejlődés élvez prioritást. Büszkék vagyunk arra, hogy U15-ös gárdánk a 2. helyen zárta az előző szezont a kiemelt regionális bajnokságban. Idén minden csapatunk ebben a sorozatban indul, kíváncsian várom, mire leszünk képesek. Céljaink közt szerepel, hogy minél több játékost integráljunk a felnőtt futballba. Az MLSZ fiatalszabályának megfelelve, házon belül oldjuk meg, hogy tehetségeink lépjenek pályára az NB III.-as csapatban. Akik megkapják a lehetőséget éltek vele, az elmúlt héten is a REAC elleni győztes meccsen fiataljaink szerezték mindkét gólt. Természetesen azt szeretnénk, hogy ne csak a szabály miatt szerepeljenek fiataljaink a felnőtt csapatban, hanem azért, mert erre teljesítményükkel rászolgáltak – folytatta gondolatmenetét a szakember.

Edzők is tanulnak

Benczik végül azt is elmondta, nem csak a gyerekeket képzik, az edzők is „beültek az iskolapadba”. – Az elmúlt két évben szinte minden edzőnk részt vett tanfolyamokon, ezáltal magasabb szintre léptek. Idén kevesebben, ugyanis egy licenc megszerzése után két év gyakorlat szükséges a következő fokozathoz. Akik magasabb licencet szeretnének szerezni, azokat továbbra is maximálisan támogatjuk a jövőben is. Mindezek mellett a belső képzést is folytatni fogjuk – zárta gondolatait Benczik Zsolt.