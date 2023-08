A Debreceni VSC is bemutatkozott hétfőn este az NB I.-ben, Szrdjan Blagojevics együttese azt a Mezőkövesdet fogadta a Nagyerdei Stadionban, amely ellen sosem mehet biztosra egyik csapat sem a hazai pontvadászatban. A találkozó elején a DVSC akarata érvényesült, sorra dolgozta ki lehetőségeit a Vasutas, mégis a Borsod vármegyeiek szerezték meg Drazic révén a vezetést. Sokáig nem szomorkodtak Vajda Botondék, néhány perccel később Sztefan Loncsar vélhetően eddigi pályafutása legszebb találatát jegyezte, így döntetlennél vonulhattak az öltözőbe a felek.

A fordulást követően is domináns futballal jött ki a folytatásra a hazai együttes, s ugyancsak Loncsar révén immár a vezetést is megszerezte a Loki az 55. percben. A találkozó további részében is maradt a piros mezesek fölénye, a vendégekből viszont hiányzott a pontosság, az összecsapás legvégén pedig Dorian Babunszki állította be a 3–1-es végeredményt.