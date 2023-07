Az NB III. Keleti csoportjának második helyezettjénél, a Putnok FC-nél folytatja pályafutását a DVSC II. előző idényének csapatkapitánya, Tordai Balázs, írja a borsodi klub honlapja.

A mindössze 20 esztendős védő évek óta meghatározó játékosa a Loki második együttesének, és már a bronzérmes első osztályú csapat keretének is többször tagja volt. Kiváló fizikummal rendelkezik, és remekül kapcsolódik be a támadásokba is. Az előttünk álló idényben a PFC nagy erőssége lehet a fiatal játékos – emelték ki.

„15 éve Hajdúszoboszlón kezdtem futballozni, majd 14 évesen elkerültem Debrecenbe. Azóta folyamatosan ott játszottam és a ranglétrát végig járva eljutottam egészen a felnőtt NB1-es csapatig. A védelem jobb oldalán és közepén érzem magam otthonosan, de akárhol számítanak rám, készen állok a feladatra.

Szeretnék minél több tapasztalatot szerezni és húzóembere lenni a Putnoknak, valamint szeretném segíteni a csapatot a kitűzött célok elérésében.

Érkezésem óta nagyon jó benyomásaim vannak, rendesek a csapattársak, az edző, a vezetők, mindenki segítőkész, az infrastruktúra is tökéletes.” – nyilatkozta új klubjának Tordai Balázs.