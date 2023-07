Ugyan még nem rég értek véget a Hajdú-Bihar vármegyei labdarúgás küzdelmei, de lassan-lassan már az új szezonra kezdik el a felkészülést a csapatok. Előtte azonban a mögöttünk hagyott idényről kérdezte a HAON csapata a gárda vezetőedzőjét, Szabó Lajost, aki elmondta, az őszi idényhez képest óriásit léptek előre. – Sikeresnek nevezném a szereplésünket, hiszen ősszel még a kiesés szele fenyegetett bennünket, ennek ellenére, ha csak a tavaszi tabellát nézzük, akkor harmadikok lettünk ebben az időszakban. Azt is bátran állíthatom, hogy erős, masszív csapat benyomását is keltettük.

Az idény első részében is voltak ennek jelei, például az utolsó percekben kaptunk gólt, vagy veszítettünk pontokat, ám akkor is hangoztattam, többre vagyunk hivatottak. Szerencsére remek felkészülést tudhattunk magunk mögött télen, így nem volt meglepő, hogy jobban is szerepeltünk. Emellett természetesen volt egy jó gerince is a csapatnak, akik a nehéz szitukban is ki tudtak minket segíteni.

Komplett lett az együttes tavaszra, s tudtunk igazolni is. Ezek az apró tényezők, ha összejönnek, akár ekkorát is fordulhat a világ. Rendkívül kevés gólt kaptunk, nagyon stabilak lettünk. Fontos kiemelnem kollégámat, Kiss Csabát, aki kiemelt figyelmet fordított a védelemre. A sikernek sok összetevője van, de nekünk jól jött ki a lépés, amiért keményen megdolgoztunk. Hab a tortán, hogy a Megyei Kupát is sikerült elhódítani, hatalmas élmény volt – nyilatkozta a rutinos tréner, aki elmondta, a kedvenc mérkőzése a Hajdúböszörmény elleni összecsapás volt. Azon a találkozón játszottak úgy, ahogyan azt elvárja csapatától.

Saját nevelésekre támaszkodnak

Ahogyan a világ futballjában, úgy a megyei együttesekre is jellemző, hogy olykor-olykor olyan futballistákat igazolnak, akik tulajdonképpen sehogyan sem kapcsolódnak az adott település focijához. Noha ez nem azt jelenti, hogy nem tennének meg mindent a sikerért. Mindig benne van a kockázat, hogy kedvezőbb feltételek esetén elhagyhatják adott egyesületeiket. Szabó Lajos úgy fogalmazott, elsősorban a településhez kötődő labdarúgókkal képzelik el a jövőt, és szeretnének előrébb lépni a tabellán jövőre. – A helyi fiatalok már most nem nevezhetőek annak, sok-sok rutint szereztek, akár 40-50 felnőtt meccs is van a lábukba, így el lehetett várni tőlük a komolyabb feladatokat is.

A folytatásban sem állnánk le, és elégednénk meg azzal, ahol most vagyunk, folyamatosan szeretnénk fejlődni. Szerencsére tudtunk még további két futballistát is igazolni, akik minden bizonnyal a segítségünkre lesznek. Nem szerettünk volna nagyon belenyúlni a keretbe, de nyilván erősíteni kellett. Továbbra is szeretnénk a tabella első felében elhelyezkedni, és sok-sok saját nevelésű labdarúgókra támaszkodni, ennek így van értelme.

Nálunk sosem elvárás, hogy legyünk ott a dobogón, sőt, akkor általában össze sem jön, ha kitűzzük célul. Mindig hangoztatom, miattam sose nyerjen a csapat. Győzzenek maguk miatt, a siker egyébként is összekovácsolja a társaságot. A meccsek utáni örömöt látni rajtuk remek érzés. Igyekszünk sok csapatépítő programot is beépíteni a felkészülésbe, ez is szolgálhatja a munka minőségét. A játékosaim szeretnek győzni, látom rajtuk a motivációt – mondta, majd kiemelte: a dobogó eléréséhez a tavaszinál is jobb teljesítményre lesz szükségük.

Orosz Krisztofer

