Javában tart a vizes világbajnokság Japánban, vasárnap pedig már az úszók is rajtkőre állnak. A magyar úszóválogatott tagjaként a DSI Debrecen úszója, Senánszky Petra 50 és 100 gyorson, valamint a női 4x100-as gyorváltóban ugrik a vízbe, de elképzelhető, hogy a 4×100-as vegyesváltóban is bizalmat szavaz neki Sós Csaba szövetségi kapitány.

Eleinte akklimatizációs táborban

Petra és a magyar küldöttség egy része július 12-én indult el és 13-án délután érkezett meg Amagasakiba, az akklimatizációs tábor helyszínére. – Hosszú volt az út, de ezt tudtuk is, hiszen a világ másik felére kellett elutazni a vb-re. Nem volt vészes, de sajnos keveset tudtam pihenni, mert nem volt túl nagy hely a gépen. Nem az én hosszú lábaimra vannak méretezve az ülések sajnos, és most nem vészkijáratos helyet kaptam, úgyhogy aludni nagyon nem tudtam, de filmeztem, elvoltam – elevenítette fel a Haonnak a debreceni kiválóság.

Petra elmondta, a kényelmetlenség ellenére viszonylag gyorsan eltelt az út, aztán ahogy megérkeztek Amagasakiba, szinte egyből úsztak is egyet az ötvenes medencében, amit azon a héten csak a magyar és a szlovák csapat használhatott. Az uszoda eléggé párás és meleg volt, de ahogy a sportoló fogalmazott, a jó oldalát nézve ez is segített nekik minél gyorsabban hozzászokni az időjáráshoz.

– Az átállással, időeltolódással nem kellett annyira megküzdenem, lehet amiatt, hogy nem tudtam jól aludni az utazás alatt, és amúgy is fáradtabb állapotban kerültem a mostani időzónába. Én a legelső este egyből elaludtam, reggel pedig úgy keltem, hogy kellett, úgyhogy ez így meg lett oldva – jegyezte meg mosolyogva. – Persze volt, hogy éreztem napközben, kicsit fáradtabb vagyok, de mindig csináltunk programokat, sétáltunk, mozgásban voltunk, hogy kihúzzuk estéig alvás nélkül. Jól éreztem magam az akklimatizációs táborban, nagyon kedvesek voltak a japánok, akik fogadtak minket, segítettek nekünk mindenben, nem szenvedtünk hiányt semmiben, és a szállás is jó volt.

Érdekes a japán kultúra, nekem nagyon tetszik.

Amagasaki egy kedves kis csendes város, ami nekünk akkor tökéletes volt. Persze kicsit körülnéztünk a környéken, átmentünk Oszakába is, amikor éppen nem volt edzésünk – idézte fel.

Hideg a víz

Idővel aztán a magyar csapat átköltözött Fukuokába, a vébé helyszínére. Fukuoka nagyváros, 30-40 perces buszútnyira van a versenymedence a szállástól. A nagy tömeg miatt ott eleinte kevésbé jók voltak az edzéskörülmények, a szinkronúszó versenyek miatt a versenymedencében eddig aránylag keveset tudtak edzeni a mieink. – A vébé medencéjének vizét én hidegnek érzem, mások is mondták, hogy elég hűvös, ráadásul nagyon klímáznak a medencetérben, úgyhogy, ha kiszállunk akkor is hideg van.

Az a terv, hogy sok melegítőt viszek magammal, és mindet magamra rakosgatom majd.

Van versenymedence, és edzőmedence is, úgyhogy elférünk, bár rengetegen voltunk az elmúlt napokban. Előfordult, hogy 15 perc alatt tudtam ugrani három fejest, mert olyan sor állt ott a rajtkőnél… De szerintem ez normalizálódni fog, ahogy elkezdődik a verseny, és mindenki egy megszokott napirend szerint megy majd edzeni. Magát a versenymedencét szépen megcsinálták, jó hangulata van, és gyorsnak érződik, jó érzés benne úszni – fogalmazott.

Jó formában

A cívisvárosi klasszis májusban, a Mare Nostrumon 50 méteren 24.81-et úszva Hosszú Katinka 2014-ben elért országos csúcsát adta át a múltnak, tehát a formája bizakodásra adhat okot.

– Elég jó formában érzem magam, a táborban is többször megdicsért az edzőm, Kókai Dávid, hogy nagyon szép technikával úszom. Én is úgy éreztem, elég könnyeden mozgok a vízben, úsztam persze időre is, és azok is jók voltak. Az első versenyszámom a 4x100-as női gyorsváltó, én leszek az első ember – ecsetelte.

Senánszky Petra zárásként elmondta, az első vízbeugrás előtt mindig feszültebb, de az úszás után kicsit már felszabadultabb szokott lenni, úgyhogy már várja a versenyt, mert amúgy is kíváncsi, a mostani felkészüléssel a háta mögött mit tud majd kihozni magából a vébén.

A DSI Debrecen klsszisa vasárnap kezdi meg a szereplését a 4x100 méteres női gyorsváltó tagjaként, majd csütörtökön 100 méteren, július 29-én, szombaton pedig 50 gyorson méreti meg magát.