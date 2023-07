A harmadik idényében az észak-amerikai hokiligában (NAHL) játszott a Wenatchee Wild együttesében. Innen továbblépett az USHL-be és az Omaha Lancersben folytatta, itt is maradt 2015-16-ban is, sőt megkapta a csapatkapitányi karszalagot (ebben az idényben 41 pontot hozott össze). Ezután négy egyetemi év következett a Minnesota State University színeiben, az NCAA-bajnokságban, eközben 10 és 19 pont körül teljesített és az utolsó két évében itt is csapatkapitánnyá léptették elő. 2020-22 között az ECHL-ben hokizott, mint a Wheeling Nailers és az Adirondak Thunder játékosa, 29, illetve 28 pontot átlagolt. A 2022-23-as idényt az Utica Cometsnél kezdte az AHL-ben, de az Adirondak Thundernél fejezte be az ECHL-ben, miközben összesen 18 pontot gyűjtött össze.