Szinte a semmiből jött a hír, hogy 7 év után távozik az MVFC Berettyóújfalu csapatától, és felhagy a profi futsallal Takács Zoltán, a gárda magyar válogatott játékosa. A Haon utánajárt, hogy mi lehet az oka annak, hogy egy 26 éves, ereje teljében lévő futsalos felhagy a sportággal.

– Szeretném tisztázni, hogy nem vonulok vissza a sporttól, hanem az Ausztriában fogok nagypályán futballozni – hangsúlyozta a Berettyó korábbi 19-ese. – Már évek óta foglalkoztatott, hogy a sógoroknál próbáljak szerencsét, most jött egy lehetőség, úgy döntöttem belevágok. Vannak kint ismerőseim, velük is egyezettem, aztán kiutaztam egy próbajátékra, és megfeleltem. Az MVFC-nél megértették, hogy miért akarok kimenni, nem volt semmiféle probléma. A bajnokság vége felé már közöltem, hogy változtatni szeretnék, de az aranyéremért folyó harcban ezt félretettem, és csak arra koncentráltam, minél szebben búcsúzhassak, így csak az idény végeztével gyorsultak fel az események.

Természetesen kettős érzések vannak bennem, mert 7 évet futsaloztam a Berettyóban, barátokra leltem, és sokat segített a klub a fejlődésemben.

De most jött ez a lehetőség, és semmiképp nem szerettem volna elszalasztani. Rengeteg szép emléket viszek magammal, nyertem bajnoki címet, játszhattam a Bajnokok Ligájában, innen lettem válogatott – ecsetelte.

Van hagyománya

Takács Zoltán Komádiban kezdte a labdarúgást, majd Körösszakál érintésével 14 évesen került a DVSC Labdarúgó Akadémiára, onnan szegődött 4 évvel később az MVFC-hez. A felnőtt csapathoz 2017-ben került, összesen 182 mérkőzésen lépett pályára piros-fehérben, és 37 gólt szerzett.

A berettyóújfalui időszak lezárultával a játékos az osztrák hetedosztályban érdekelt UFC Peterskirchen együttesében folytatja a pályafutását.

Peterskirchen egy nagyjából 700 fős község Felső-Ausztriában, nem messze Riedtől, közel a német hartárhoz. A klubnál van hagyománya a magyar futballisták alkalmazásának, legutóbb ott futballozott az a Koplárovics Béla is, aki annak idején a ZTE színeiben gólt lőtt a Manchester Unitednek Bajnokok Ligája-selejtezőn. A most 42 éves támadó kétszer is házi gólkirálya volt a Peterskirchennek, 71 meccsen összesen 77-szer talált be az ellenfelek kapujába.

A csatár mögött

Takács érkezéséről már beszámolt a helyi sajtó is, Manuel Pögl sportigazgató igazi tízesként jellemezte a korábbi futsalost, akinek támogatnia kell a fiatal játékosokat is

– Középpályán, a csatár mögötti pozícióban számítanak rám, nekem kell majd szerveznem a csapat játékát.

A nyaralást követően egyelőre egyedül utazom majd ki, felmérem a terepet, hogy miként működnek ott a dolgok, és majd később csatlakozik hozzám a barátnőm. Nem csinálnék semmit másképp, mindennek úgy kellett történnie ahogy történt, így kerek az egész – zárta gondolatait Takács Zoltán, aki már várja nagyon az új kalandot, új emberekkel, egy új közegben.

MSZ