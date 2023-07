Tragikus vonatbaleset következtében hunyt el még 2014-ben Cseresznye György, vagy ahogy sokan ismerték, Gyurimester. A Titkolt Ellenállás névre hallgató zenekar énekesét sokan szerették, tisztelték, százak kísérték utolsó útjára.

Ahogy anno megírtuk, 2014. július 10-én 13 óra körüli időben, Debrecenben a Vértesi úton egy kerékpáros – a fénysorompó tilos jelzése ellenére – a sínekre hajtott és összeütközött az arra haladó személyvonattal. A 36 éves férfi a helyszínen olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét vesztette.

Ő volt Cseresznye György, akiről szerettei, barátai most, kilenc évvel a halála után is megemlékeznek. Jó kapcsolatot ápolt a DVSC szurkolóival is, a közösségi média különböző felületein megjelenő posztok arról tanúskodnak, ők sem feledkeztek meg róla.