Az észak macedón sportmedia.mk a lengyel televízióra (TVP) hivatkozva arról számolt be, hogy komoly jelek utalnak arra, hogy két mérkőzés is manipulálva volt a Konferencia Liga 1.selejtező körében megrendezett visszavágók közül – szúrta ki a zte.hu oldal.

Több fogadóiroda is szokatlan fogadói tevékenység miatt keltett riadót két csütörtöki találkozó kapcsán. A lap szerint a Makedonija G.P RFS elleni, rigai mérkőzésén az RFS legalább kétgólos győzelmére óriási pénzeket fizettek ki a fogadóknak, illetve "a második félidőben legalább három gól esik" opcióra, továbbá a "90 perc alatt legalább 5 gól születik" fogadásra is nagyon komoly kifizetéseket kellett tenni. A rigai mérkőzés 4–1-es eredménnyel zárult (Az első félidő 1–0-s eredménnyel fejeződött be.)

Vagyont fizettek ki

A másik érintett mérkőzés a Loki Konferencia Liga selejtezős ellenfelének, az örmény Alashkertnek az 1. selejtező körben lejátszott montenegrói visszavágója az Arsenal Tivat ellen. A lap szerint itt még drasztikusabb kifizetések történtek. Az első félidő 35. percéig 0–0 volt az eredmény, majd ezt követően arra a fogadásra, hogy a félidei szünetig minimum két gól esik, 250 ezer eurót fizettek ki a fogadóknak (nagyjából 95 millió forint). (Az első gól a 40.percben esett, a második az első játékrész hosszabbításában, így 0–2-vel zárult az első félidő.)

A fogadóirodák a hírek szerint megpróbáltak védekezni a magas kifizetések ellen az első félidő utolsó 10 percében, de ez nem minden érintettnek sikerült. Egyes fogadóirodáknál 10 perccel az első félidő vége előtt (0–0-s állásnál) 30-as oddsz volt az élő fogadásoknál arra, hogy legalább két gól esik az első félidőben.

A második félidőben folytatódtak a gyanús kifizetések, elsősorban a "legalább 5 gól esik", illetve "legalább hét gól esik" opciókra érkezett sok fogadás. A végeredmény 1–6-os végeredménnyel zárult, ráadásul a második félidő hosszabbításában született a vendégek két találata.

