Véget ér a várakozás a magyar futball kedvelői számára, hiszen az MTK Budapest–Paks összecsapással pénteken kezdetét veszi az OTP Bank Liga 2023–24-es szezonja. Tavaly kiesett Vasas és a Budapest Honvéd, a helyükre érkezett egy másik fővárosi együttes, az MTK, illetve egy vidéki fellegvár, a Diósgyőr is visszatért az első osztályba.

A Haon Kondás Elemért, a DVSC-vel két bajnoki címet és két Magyar Kupát nyert szakembert kérdezte az előttünk álló idényről. A piros-fehérekkel veretlenül kivívott bajnoki elsőséggel is büszkélkedhető szakember elmondta, a 12 csapatos élvonalban nem egyszerű latolgatni az esélyeket.

– Azt szoktam mondani, meg kell várni 6-8 fordulót, mert addigra rajzolódnak ki az erőviszonyok – hangsúlyozta. – Ha a tavalyi bajnokságot is megnézzük, nagyrészt azok a csapatok értek oda a végén, akik jó rajtot vettek.

Hál' Istennek, pont a Loki volt a kivétel, amely a döcögős rajt után az edzőváltást követően megindult felfelé, a tavasz folyamán jól szerepelt, és végül dobogós lett.

Tavaly a Kecskemét volt a meglepetéscsapat, hogy idén lesz-e ilyen, az majd kiderül. Tavasszal az Újpest összeállt Nebojsa Vignjevics keze alatt, olvastam, hogy idén a nemzetközi kupaszereplésért szeretnének küzdeni, lehet éppen ők lesznek, akik meglepik majd a mezőnyt. Abban biztos vagyok, hogy 3-4 csapat kivételével a többiek a bennmaradásért küzdenek majd – hívta fel a figyelmet.

Jobb az állandóság

Kondás Elemér szerint bár a feröeriek ellen nagy pofont kapott a Ferencváros, a lehetőségei miatt a zöld-fehéreknek kötelező a bajnoki címért harcolniuk. Hozzétette, a kiesés miatt most is az edzőn verték el a port, de ő a játékosok felelősségét is felvetné, hiszen a mai futballban nem szabad egy csapatot sem lebecsülni, vagy átnézni rajta, mert annak csúfos kudarc lehet a vége. A szakember úgy véli, a KÍ Klasvik elleni égésből tanultak a játékosok és a vezetők, valószínűleg még egyszer nem fogják elkövetni azt a hibát sem a nemeztközi kupában, sem a bajnokságban.

Kondás Elemér az évek óta stabilan teljesítő Puskás Akadémiát is odavárja a dobogó közelébe, de abban már nem biztos, hogy a Kecskemét meg tudja ismételni a tavalyi remeklését, hiszen bármennyire jól összerakott gárdának tartja, idén már sokkal jobban figyelni fognak rájuk az ellenfelek.

Az elmúlt idények egyik élcsapatáról, a Fehérvárról elmondta, kíváncsi, hogy a főszponzorát és több alapemberét elveszítő Fejér vármegyei alakulat idén mire lesz képes.

– Debreceniként természetesen annak örülnék a legjobban, ha a Loki ismét fellépne a dobogóra, erre meg is van az esélye, hiszen nem volt nagy mozgás a keretben, és tapasztalataim szerint az állandóság mindig sokkal jobb a nagy jövés-menésnél.

Ha egy csapat kerete összeállt, és megvan az együttes gerince, akkor a felkészülés során maximum 3-4 játékost érdemes kicserélni.

Többet nem érdemes, mert mire megismerik egymást a játékosok és összeszoknak, addig a bajnokság elején pontok mehetnek el ezen, amik hiányozni fognak a végelszámolásnál. A DVSC-hez Vajda Botond, Joao Oliveira és Brandon Domingues személyében eddig hárman érkeztek, ami szerintem ideális – ecsetelte.

Kondár Elemér két-két bajnoki címet és Magyar Kupa győzelmet ért el a DVSC-vel

Forrás: Czinege Melinda

Nem lehet kettéválasztani

A tréner rámutatott, ami a piros-fehéreknél problémás lehet – ez vonatkozik a Kecskemétre és a Zalaegerszegre is –, az a nemzetközi kupaszereplés miatti plusz terhelés. Úgy fogalmazott, nem is igazán a heti két meccs a nehézség, hanem a rengeteg utazás, ez a kettő együtt megnehezíti a regenerációt és a felkészülést. A Haon kíváncsi volt arra, ilyen szituációban mennyire kell figyelni a csapat játékosainak forgatására.

A szakember azt válaszolta, tapasztalatai alapján nem működik, hogy a kettős terhelés idején legyen egy ”A” és egy ”B” csapat a bajnokságra és a nemzetközi kupára.

– Nyilván kell valamennyit rotálni, hiszen, ha egy csapatból hiányzik a frissesség, az általában jóra nem vezet, de nem lehet kettéválasztani a keretet. Ha egy csapat úgy dönt, nagyobb hangsúlyt fektet a nemzetközi kupaporondra, az a bajnoki rajtnál üthet vissza, és nem biztos, hogy az elhullajtott pontok miatti hátrányt később már be tudja hozni – figyelmeztetett.

Kondás Elemér emlékezetes időszakot töltött a Diósgyőr kispadján is

Forrás: ÉM-archív

Figyeli a DVTK-t és Kisvárdát is

Kondás Elemér három jelenlegi élvonalbeli együttest – DVSC, DVTK, Kisvárda – is edzett korábban. A Kisvárda az ő vezetésével jutott fel az élvonalba a 2017/18-as szezonban, a Disógyőrrel pedig feljutó helyen állt az NB II. 2021–22-es idényében, amikor váratlanul megköszönték a munkáját a borsodi klub vezetői.

– Természetesen korábbi csapataim közül a Diósgyőr és a Kisvárda szereplését is figyelemmel követem. A szabolcsiaknál volt egy kis megtorpanás, kíváncsi leszek, a nyári felkészüléssel a hátuk mögött vissza tudnak-e találni a korábbi útjukra. Én őket legalább a középmezőnybe várom. Disógyőr meccsekre már iskolás koromban jártunk, hiszen Borsodba születtem, ott is éltem 30 évig.

Ahogy a Lokinál, úgy a DVTK-nál is elmondható, hogy futballistaként és edzőként is szolgáltam a klubot, ezek az évek nem törlődnek ki az emberből.

A Diósgyőr rengeteg külföldit igazolt, újoncként nekik különösen fontos lenne a jó rajt, remélem sikerül is majd – nyilatkozta Kondás Elemér, aki a kollegialitás jegyében a kiesők megtippelésére nem vállalkozott.