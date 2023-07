Évet értékelt, és egyben elismerte az elmúlt szezon legjobbjait a DEAC nemrégiben, az Év eseménye kategóriában a május elején megtartott, nagy sikerű Családi nap bizonyult a legjobbnak. A rendezvény megszervezésének motorja, Kissné Papp Nóra beszélt az érzéseiről, illetve magáról az eseményről a klub honlapjának.

– Számomra nagyon sokat jelent ez a díj, mert nekem rendkívül fontos a család, és nyilván szeretem a sportot. Ez a rendezvény pedig éppen e kettőt ötvözi. Nem könnyű feladat megszervezni, de annál nagyobb öröm tevékeny részesének lenni!

Ez volt a harmadik Családi nap, négy évvel ezelőtt tartottuk meg az elsőt, majd közbeszólt a COVID-járvány. A legelsőt május 1-jén rendeztük, az akkor szerdára esett, nem volt hosszú hétvége, ezért nem utaztak el nagy számban az emberek kikapcsolódni. Óriási sikere volt az eseménynek. Ezen felbuzdulva eldöntöttük, hogy hagyományt teremtünk a Családi napból.

Idén május 6-án volt, mert a Magyar sport napja tökéletes apropót szolgáltatott. Hálistennek nagyon sokan látogattak ki a Dóczy utcai Sportcampusra – mondta Nóra, aki több háttérinformációt is megosztott a Családi nappal kapcsolatban.

Toborzóként is funkcionál

– Természetesen minden évben számolunk ezzel május elejére, és amikor felgyorsulnak a szervezés eseményei, az nagyjából másfél hónappal előtte történik. A fő szempontunk, hogy a szakosztályaink minél nagyobb létszámban kitelepüljenek, és megmutassák magukat, illetve toborzóként is funkcionál egy-egy ilyen rendezvény. Emellett az a szándékunk, hogy a családok minden korosztályának megfelelő programokat nyújtsunk.

Ugyebár a gyerekek számára az ugrálóvár nagyon vonzó, rendeztünk utánpótlás focitornát, felléptek a DEAC Cheerleader tagjai. Futással kezdtük a napot, ami nem verseny, hanem egy jóízű sportolás reggel. Az az üzenetünk ilyenkor: tölts el egy napot a családoddal a DEAC és a mozgás égisze alatt. Idén a Campus Rádió is kitelepült, amely médium mindig segíti a munkánkat, ám az, hogy innen dolgozott a stábjuk, nagyon sokat dobott a rendezvényen. Megszóltatták a sportolókat, a szervezőket és a szakosztályok vezetőit, ezáltal népszerűsítették a DEAC-ot.

Most az is célunk volt, hogy egy helyen minden megtalálható legyen, ennek ellenére nem volt túlzsúfolt a Családi nap, ám mindenki könnyen megtalálhatta minden szakosztályunkat. Büfékocsival is készültünk, tehát enniük sem kellett elmenniük az érdeklődőknek – fogalmazott Kissné Papp Nóra, aki a következő Családi napról is szólt néhány mondatot.

Megugrik a sportolni vágyók száma

– Természetesen mindig szeretnénk egy lépcsőfokot feljebb lépni évről évre, legutóbb 20 szakosztály képviselte az egyetemi klubot, de a Debreceni Sportcentrumtól is kitelepült kettő, a célunk, hogy ennél is többen legyenek jövőre a DSC-től. Ugyanis az volt a visszajelzés, hogy ilyenkor megugrik a sportolni vágyók száma. Szeretnénk népszerűsíteni más műfajokat is, akár az aerobikot, vagy a futásba is több embert vonnánk be. Szóval vannak terveink a jövő évre vonatkozóan, igyekszünk sikeresen megvalósítani ezeket. Büszkék vagyunk a díjra, mert ez a munkánk elismerése!