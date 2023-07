El tudjuk képzelni, mekkora öröm és dicsőség egy sportolónak, vagy csapatnak, ha kvalifikálja magát egy olimpiára. Általában egy egész élet munkája benne van ezekben a sportsikerekben, csakúgy, mint a debreceni vállalkozónak, Katona Zoltánnak, aki hatalmas elismerésben részesült. A cívisvárosi 11teamsports Hungary ugyanis abban a megtiszteltetésben részesült, hogy ők fogják ellátni a magyar küldöttséget a következő párizsi ötkarikás játékokon használatos sportszerekkel. Hazánk olimpiai csapata már 1968 óta Adidasban szerepel és ez jövőre sem változik. A cég elnöke, Katona Zoltán ezzel kapcsolatban a Haonnak nyilatkozott a hatalmas feladatról. – Az Adidasnak átalakultak a szponzorációs szokásai, igazából az Olimpiai Bizottság (MOB) vette fel a kapcsolatot velünk, segítenénk-e nekik. A tradíciót nem kell bemutatni senkinek, így döntöttünk mi is a német márka mellett. Igazából mi vagyunk az úgynevezett lebonyolítók, mi adjuk az instrukciókat a MOB-bal karöltve, ez egy közös csapatmunka.

Elsősorban az igényeket hallgattuk meg, figyelembe véve a MOB kéréseit, de a sportszergyártó cégnek is vannak elvei, gondolok itt a divatra, amelyhez ragaszkodnak. Nyilvánvalóan az új trendeket és az alapvető újításokat szeretnék hozzáadni a ruhadarabokhoz, de ezekkel semmi probléma sincs.

Mi is tudjuk, hogy az olimpia olyan esemény, amelyen mindenki a legjobb színben szeretné feltüntetni magát. Rajtunk kívül a franciák, az angolok és a németek kapnak egyedi kollekciót. Fantasztikus érzés ilyen neves társasághoz tartozni, bízunk benne, hogy nekünk lesz több érmünk. Ebben a szakmáiban abszolút ez a csúcs, valóban olyan érzés mintha mi is olimpiát nyertünk volna. Ettől függetlenül ugyanúgy büszkék vagyunk a megye III.-as szponzorált csapatainkra is, de erre az együttműködésre különösen – mondta a szakember.

A siker egyik eleme

Még mindig akadnak, akik úgy vélik, hogy a sportolók esetében a külsőségek sokadlagos szempontnak számítanak. Gondoljunk csak bele, valóban így van ez? Minden bizonnyal hozzájárulhat a versenyzők teljesítményéhez, ha minőségi felszerelésben szerepelhetnek. Katona Zoltán portálunknak úgy fogalmazott, igyekeznek a lehető legjobban kiszolgálni az igényeket. – Persze, az a legfontosabb, hogy az adott sportoló miként készül fel egy-egy versenyszámra, de szeretünk mi is hozzátenni valami pluszt.

Ezen a szinten azonban tényleg nüanszokon múlnak a sikerek, például, milyen kényelmes egy cipő vagy felső.

Mindenki szeret jól kinézni, sokkal komfortosabb lesz az ember, s ezek a minőségi termékek abszolút az olimpikonok javát szolgálják – nyilatkozta.