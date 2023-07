Az élsportolóknál a leggyakoribb kérdések mindig azok, hogy mi a sikerük titka, minek köszönhetően jutattak el oda, ahol most tartanak, vagy mikról kellett lemondaniuk annak érdekében, hogy azt csinálhassák, amit a legjobban szeretnek. Talán nem túlzás állítani, hogy Hetényi Zoltánt az egész ország ismeri, s rendkívül színes figurája a magyar jégkorongéletnek. A hajdúsági hálóőr a Haonnak adott nyilatkozatában beszél a kezdetekről. – Nyolc éves voltam, amikor a testvéremmel együtt édesanyám levitt minket először a jégorong pályára. Édesapám elég szkeptikus volt, hiszen nem egy populáris sport, mégis ő lett az egyik legnagyobb támogatóm.

Az első hokis emlékem ahhoz köt, hogy Erdélyben edzőtáboroztunk, nagyon fáradtak voltunk, sokszor kamuztunk is, hogy fáj valamink, akkor be lehetett menni átöltözni. Gyermekként sokszor abba akartam hagyni a jégkorongot, de Árpi bácsi sosem hagyta, ezért is nagyon hálás vagyok.

Továbbá a szüleim is rengeteged hozzátettek a pályafutásomhoz, volt például, hogy édesapám fából faragott nekem botokat, amelyekkel játszottam – mondta.

Egyetemi élet

Köztudott a kiváló kapusról, hogy a Debreceni Egyetemen végzi tanulmányait, ám csak kevesen sejthetik, hogy pontosan milyen papírokat szerzett már meg sport mellett Hetényi Zoltán. A remek hálóőr portálunknak elmondta, sosem bánta meg, hogy Debrecent választotta. – Szabadidőmben sincs sok időm, hiszen még mindig egyetemre járok, noha elvégeztem a vadgazda mérnök alapszakot, jelenleg pedig az állattenyésztő mesterszakon vagyok hallgató. Igyekszek mindig jó jegyeket szerezni, szeretem is az egyetemet.

Már csak egy fél év van, és következik a második államvizsga. Igyekszem majd felkészülni, remélem sikerülni fog. A tanulásnak köszönhetően szellemileg is ki tudok kapcsolni, ezáltal könnyebb a sport is.

Ezért is vagyok hálás, hogy amikor Amerikából hazajöttem, akkor Debrecent választottam. Nagyon szeretek egyébként szabadidőmben túrázni, de nem mindig jut annyi idő erre amennyit szeretnék – fogalmazott.

Előrébb juthat a magyar jégkorong

Minden sportszerető tudja, hogy a világ talán két legerősebb jégkorongválogatottja az USA és az orosz nemzeti együttes. A magyar együttes sem számít gyengének a sportágban, ám ég és föld a szintkülönbség. Hetényi Zoltán anno volt NHL edzőtáborban is, így testközelből tapasztalhatta meg, mik is az elit elvárások pontosan, s összehasonlítási alapot is szerzett hazánkhoz képest. – A hasonlóságok nagyjából kimerülnek abban, hogy ugyanazt a sportot űzzük. Komolyra fordítva aszót, ők egészen kicsi korban már a jégen vannak és ismerkednek a sportággal. Az elmúlt időszakban itt volt például az A csoportos küzdelem, amelyben nem is a legjobb válogatottjukkal jöttek el, hiszen az NHL még tartott. Fiatalként kell elkerülni Amerikába, hogy mindenki szokja a ritmust.

Hatalmas a különbség, mi is fejlődünk, de még nagyon messze állunk attól a szinttől. Más a mentalitás is, az ott dolgozó szakemberek olyan sportolókban gondolkoznak, akik komoly karriert futhatnak be. Egészen kiskorban elhatározzák, hogy a legmagasabb szinten fognak szerepelni, ezért ilyen sikeresek.

Lehet, más nem úgy gondolja, ahogy én, de a véleményemet mindig vállalom. Nagyon igyekszünk, hátha egyszer eljuthatunk odáig – nyilatkozta a játékos.

Hetényi Zoltán egyebek mellett a közelmúltban szerződést hosszabbított a Debreceni Egyetem csapatával, s kérdésünkre elárulta, hatalmas tervei vannak a jövőt illetően, ám ezeket egyelőre magában tartja.

HAON/Orosz Krisztofer