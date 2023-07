Papp György 2022. július 1-én kezdte meg ténykedését a DVSC Kézilabda Akadémia szakmai igazgatójaként. A hajdúnánási születésű szakember több évtized után tért vissza Debrecenbe, ahol elkezdte karrierjét testnevelőként és edzőként, azaz ismerős környezetbe érkezett – írja a DVSC KA honlapja.

– Az elmúlt év elég sokoldalú munkával és jelentős tapasztalatokkal járt – kezdte meg értékelését a szakmai igazgató. – Kicsit magasabbra tettük a mércét, ez lehet a záloga annak, hogy előrébb lépjünk. Az év elején kitűzött célokat próbáltuk felépíteni az év folyamán, időről-időre megvizsgálva, hogy éppen hol tartunk a megvalósításban – fogalmazott.

A 2021/22-es szezonban veretlenül nyerte meg az NB II. Észak-keleti csoportját Kudor Kitti együttese, amely a következő idényben már az egycsoportos NB I/B-ben indult újoncként. A cél egyértelműen a bennmaradás volt a tizenhat csapatos másodosztályban, ezt jócskán túlszárnyalták a lányok, hiszen huszonnyolc találkozón harminc pontot gyűjtve a hetedik helyen végeztek.

– Sokan dolgoztak ezért a szép eredményért, a játékosok mögött egy széles stáb állt, ennek a csapatmunkának az eredménye lett a hetedik hely – mondta el Papp György. – Nagyon sokat fejlődtek a lányok tavasszal, elsősorban fizikálisan, de a technikai, taktikai területeken is látható volt az előrelépés. Több meglepetést is okoztunk, például hazai pályán a feljutásért küzdő Szombathely, vagy idegenben, a szintén jó erőkből álló Eger ellen. Képzésünk színvonalát bizonyítja, hogy sok első- és másodosztályú együttes érdeklődött játékosaink iránt, szinte kapkodtak utánuk. További visszaigazolást ad, hogy az Európa-bajnokságra készülő juniorválogatott keretben négy játékosunk is van – emelte ki.

Az U19-es együttes azzal a céllal indult neki a szezonnak, hogy a négyes döntőben szerepeljen. Ezt sikerült elérni, sőt érmet is szereztek a lányok, a harmadik helyen végeztek. Ebben a versenysorozatban kulcsemberré váltak olyanok is, akik a felnőtt másodosztályban kevesebb lehetőséget kaptak.

– Ez egy szép eredmény, hiszen nem volt egyszerű ez a szezon az U19-esek számára – tekintett vissza a szakember. – Ez a csapat egyrészt ifjúsági, másrészt serdülő korú játékosokból állt össze, össze kellett csiszolódni a játékosoknak. Szoros mérkőzésen legyőzték a Dunaújvárost a bronzmérkőzésen, így szépen, éremmel zárták a szezont – emlékezett vissza.

Az U17-esek még szebben csillogó érmet szereztek. Korosztályuk első osztályában megnyerte Győrvári Viktor csapata a Keleti-csoportot, a Győrt legyőzve pedig döntőt játszhattak a NEKA-val. A fináléban nyert az ellenfél, így ezüstérmet akasztottak akadémistáink nyakába. Ráadásként többnyire ezekből a lányokból alkotott csapat megnyerte a megyei első osztályt is.

– Az U17-es csapat eredményeivel nagyon elégedettek lehetünk, büszkék vagyunk rájuk! – mondta el a szakmai igazgató. – Ez a korosztály országosan szinten is kiemelten erős, ezt több szakember is megerősítette. Nagyon dicséretes, hogy a szezon során csupán kétszer szenvedtek vereséget a mieink az első osztályban, emellett huszonhat alkalommal győztesen hagyták el a pályát. Megnyerték továbbá a megyei első osztály küzdelmeit, ahol felnőttjátékosok ellen játszottak és sokat fejlődtek – fogalmazott.

A legfiatalabbakból álló, U15-ös csapat sok élménnyel gazdagodott ebben a szezonban. Márián Blanka lányai előbb magabiztosan jutottak be a felsőházba az U15 I. osztályban, majd ott a negyedik helyezést érték el, hajszálnyira lemaradva a dobogóról. Lehetőségük volt továbbá megmutatni magukat nemzetközi mezőnyben is, alighanem életre szóló élményekkel zárták a lányok a prágai nemzetközi tornát. Több játékos is megmutathatta magát magasabb korosztályban is.

– Sajnos sérülések is hátráltatták a csapatot – jegyezte meg a rutinos szakember. – Hajszállal maradtak le a dobogóról végül, de annak örülök a leginkább, hogy folyamatosan fejlődtek és egyre érettebb játékot mutattak be. Az U15-ös bajnokság versenyrendszere speciális, de ezt sikerült megszokni és jól megvívták a sorozatterhelést. A prágai nemzetközi tornán megismerkedtek különféle játékstílusokkal, felfogással, nagyon jó tapasztalat volt. Emellett egy jó csapatépítő jellege is volt a négynapos eseménynek, amelyen méltón képviselték a DVSC Kézilabda Akadémiát – jegyezte meg.

A versenysorozatokban való szerepléseken túl további fontos részcélokat is sikerült elérni.

– A Debreceni Sportiskolával karöltve több új szivacskézilabda csoportot sikerült elindítani, szakembereink: Csapó Erika és Tóth Rózsa is tartottak edzéseket. A tréningeken résztvevő gyerekek számára több alkalommal is Minikézilabda Fesztivált rendeztünk a Hódosban, ezek jó hangulatban teltek. Nagyon fontos volt, hogy egységes kiválasztót tartottunk az akadémiákkal, ahol nagyon sok gyereket megnézhettünk. Szakembereink számára pedig jó lehetőség volt a szakmai napokon való részvétel – zárta szezonértékelőjét Papp György.