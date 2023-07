Az első félidő végéhez közeledve mind a két szakember kikérte a maga idejét, még jó tanácsokkal ellátva tanítványait az utolsó percekre. A szünetet jelző duda végül 19–18-as debreceni vezetésnél szólalt meg, rövid pihenőt követően jöhetett a folytatás.

Talán egy fokkal kisebb iramban ment tovább a meccs, mint amilyenben ideiglenesen befejeződött. A Lokinál becsúszott egy-két hiba is támadásépítés közben, ennek köszönhetően fordított is a Ferencváros. Azonban a feljavult védekezésnek hála egyenlített a hazai együttes. A játékrész közepéhez érve kicsit mozgalmasabbá vált az addig kicsit leült játék. Csernyászki Liliána két fantasztikus góllal rázta fel egy kicsit a Lokit.

A találkozón állandósult a Ferencváros 1-2 gólos előnye, ezt kívánta valahogy ledolgozni a Loki, ennek érdekében időt is kért Szilágyi Zoltán 4 és fél perccel a vége előtt. A következő támadások őt igazolták, hiszen hamar fordított a gárda, Kácsor Gréta még a saját térfeléről is betalált. A vezetés hatására igazi meccshangulat kerekedett a Hódosban, ahol több százan szurkoltak a Loki győzelméért. Jött is a siker, hiszen 34–33-ra nyert a DVSC a Ferencváros ellen.