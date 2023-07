A vizes világbajnokság utolsó előtti napján 11 futamban 88 úszó állt rajthoz női 50 gyorson, köztük a DSI Debrecen országos bajnoka, Senánszky Petra is. Kókai Dávid tanítványa a tizedik, egyben a második legerősebb futamban indult, ezt mi sem mutatta jobban, hogy az olimpiai bajnok ausztrál Emma McKeon is tagja volt ennek a nyolcasnak – számolt be a klub.

A világklasszis sportoló nem a legjobban kapta el a rajtot, végül 25.04-nél megállítva az órát, a 7. helyen csapott célba. Összességében Petra a 17. legjobb időt úszta, ám ez azt jelentette, hogy nem került az elődöntőbe, melytől csak egy hely választotta el. – Nem vagyok elégedett, ahhoz képest, ahogy éreztem magam a melegítés közben, ez az idő nem volt az igazi. Nagyon sajnálom, hogy egyéniben ez volt az egyetlen úszásom, de továbbra is folytatom az utam – nyilatkozta az MTI-nek Senánszky Petra, aki tavaly 25.25-tel továbbjutott az előfutamból, fő célja pedig továbbra is a párizsi olimpiai szintidő, a 24,7 másodperc teljesítése.

Halvány esély azonban még akad az elődöntőre, mert ha a továbbjutók egyike netán visszalépne, akkor a debreceni kiválóság indulhat. Amennyiben ez nem valósul meg, akkor is láthatjuk még Petrát Japánban úszni, hiszen vasárnap a 4×100-as vegyesváltó tagjaként indul majd.