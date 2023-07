Kerekes Gréta, a DSI Debrecen gátfutója továbbra is bízik benne, hogy ott lehet a budapesti világbajnokságon. A szintet ugyan még nem érte el, azonban a ranglistán jelenleg a 32. helyen áll, a viadalon pedig negyvenen indulhatnak. A sportoló mindenesetre nagy erőkkel készül, és ebbe néha egy-két esés is benne van. Gréta az instagram-oldalán osztott meg egy képet arról, hogy a bal kezén és a combjának egy részén is nagy kötés van.

Forrás: Kerekes Gréta/Instagram

A cívisvárosi versenyzőt azonban láthatóan nem rázta meg az eset, hiszen így is mosolyogva állt az edzőpályán, annyit hozzáfűzve az esethez, hogy „ez a gátfutás”. A sok érdeklődő üzenetre válaszolva a DSI sportolója elmondta, hogy edzés közben a tizedik gátnál elesett, de szerencsére horzsolásokkal megúszta. Hozzátette, hogy a sebek pár nap alatt behegesednek és szebbek, mint új korukban. Gréta tréfálkozva megjegyezte, hogy aki nem esik, az nem is igazi gátas.