Lassan elérkezünk a labdarúgó NB III. Északkeleti csoportjának nyitányához, vasárnap rendezik a bajnokság első fordulóját a 2023/2024-es kiírásban. A Debreceni Egyetem csapata hazai pályán kezd: a Salgótarjáni BTC-vel csap össze 17 óra 30 perckor a Dóczy utcai Sportcampuson, a mérkőzést ingyen tekinthetik meg szurkolók. A fekete-fehérek az edzőmeccsek során négy győzelmet arattak, és egyen döntetlent értek el, a hálójuk pedig egyszer sem zörrent meg - írja a deac.hu.

– Azt, hiszem, a többiek nevében is mondhatom, hogy jó állapotban várjuk a pontvadászat kezdetét – nyilatkozta a csapat hátvédje, Orosz Marcell. – Egyben van a csapat, így látják az edzői stáb tagjai is, ezért bizakodva tekintünk a ránk váró idényre. Vasárnap hazai pályán kezdünk, mondanom sem kell, nagyon fontos a jó rajt, kellő lendületet adhat a további mérkőzéskre. Ami a mögöttünk hagyott felkészülést illeti, örülünk, hogy eredményesek voltunk és elvégeztük azt a munkát, amit Urbin Péter vezetőedző és kollégái kiszabtak számunkra. Azonban semmit nem ér az edzőmeccsek jó eredménye, ha a bajnokikra nem tudjuk ezt átmenteni, tehát majd a tétmérkőzések mutatják meg, hol is tartunk – fejtette ki a belső védő.

Orosz Marcell a vasárnapi találkozóval kapcsolatos gondolatait is megosztotta.

– A héten mindennap videóztunk, megnéztük, a Salgótarján mire lehet képes, és próbáltuk minél jobban feltérképezni a képességeiket. Persze, az a célunk, hogy majd az ellenfél alkalmazkodjon hozzánk, szeretnénk a saját játékunkat elővezetni a kilencven perc során. Természetesen a társaságból mindenki a győzelemmel lenne elégedett, ahogyan mondtam, fontos az első meccs, de szeretnénk a további huszonkilenc összecsapáson is 100 százalékot nyújtani – jelentette ki a futballista.