A Haon sportos podcastjében, a H szektorban ezúttal is a DVSC szolgáltatta a főbb témákat. Ezúttal Orosz Krisztofer és Bakos Attila vesézték ki az elmúlt hét történéseit. Szó esett többek között a Vasutas érkezőiről és távozóiról, az ausztriai edzőtáborról és a Loki eddig lejátszott edzőmérkőzéseiről is. Nem mehettünk el szó nélkül az U19-es női kézilabda válogatott Eb-győzelme mellett, hiszen több debreceni is a siker kulcsa volt. Végül szóba került a DVSC Schaeffler és az Ultras Debrecen nézeteltérése a Hódos Imre Sportcsarnok átszervezett lelátórendje kapcsán.