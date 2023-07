A Haon sportos podcastjében, a H szektorban ezúttal is a DVSC szolgáltatta a főbb témákat. Ezúttal Molnár Szilárd és Orosz Krisztofer vesézték ki az elmúlt hét történéseit. Szó esett többek között a Vasutas érkezőiről és távozóiról, az ausztriai edzőtáborról, a Loki játékrendszeréről, s az eddig lejátszott két edzőmérkőzésről is elmesélték kollégáink tapasztalataikat. A futball mellett a DVSC Schaeffler kézisek Bajnokok Ligája-sorsolásáról, s annak esélyeiről is beszámoltak a Napló sportújságírói. Az adásból továbbá az is kiderül, milyen élményeket szerzett Hornyák Dóra és Kiss Éva Nádudvaron.

