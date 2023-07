Az NB I.-ből a Paksi FC szerződtette volna, de a két klub nem egyezett meg egymással, írja a Nemzeti Sport.

„A Paks valóban élénken érdeklődött, akadtak megkeresések a görög és a ciprusi első osztályból is, de a Levadiakosz nem engedett el sehova – mondta a lapnak Gróf Dávid, aki januárban a DVSC-től került a görög klubhoz. – A családdal jól érezzük magunkat Görögországban, de sajnos nem sikerült benn maradnunk az első osztályban, viszont az mindenképpen jó jel, hogy a Levadiakosz próbálja megerősíteni a keretét, eddig két-két görög és spanyol futballista érkezett, ráadásul új a vezetőedzőnk is. A felkészülés július 24-én kezdődik, de két nappal korábban már munkára jelentkezünk, hiszen különböző felméréseken kell részt vennünk. Hogy mit a hoz a jövő, nem tudni, egyelőre az a legfontosabb, hogy kipihenjem magam, majd újult erővel belevágok a munkába: nem is lehet más a cél, fel kell jutnunk a Levadiakosszal!”

A korábban a Honvédban, a Ferencvárosban és a DVSC-ben is futballozó játékos szerződése még egy évig érvényes a Levadiakosznál.