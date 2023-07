Zágrábi napot tartanak a Debreceni Egyetem a cívisvárosi rendezésű 3x3-as Egyetemi Kosárlabda Európa-bajnokság szerdai zárónapján. A lányok előbb 20–17-re megnyerték a maguk meccsét, most a fiúkon volt a sor. Neuwirth Bencéék katasztrofális rajtot vettek, 11–1 volt az állás három perc elteltével, ami meg is határozta a mérkőzés kimenetelét. 13–9-re még feljöttek Gáspár Mátyásék, de itt kifogyott a benzin a tankból, és végül 49 másodperccel a vége előtt a vendégek bedobták a győztes pontjukat is, így debreceni szempontból 13–21 lett a vége. Erdei Ádám csapat délután 16.25-től az ugyancsak horvát, dubrovniki egyetem gárdája ellen játszik majd a 11. helyért.