A helyosztók debreceni érdekeltségű eredményei: Nők:

Az 5-8. helyért

Debreceni Egyetem – University of Zagreb (CRO) 20-17

Az 5. helyért:

Debreceni Egyetem – Polytechnic University of Madrid (ESP) 8-17

Csapattagok: Baczuk Virág, Kovács Rebeka, Mezei Dóra, Mondl Petra

Edző: Vasas Orsolya Férfiak:

A 9-12. helyért

Debreceni Egyetem – University of Zagreb (CRO) 13-21

A 11. helyért:

Debreceni Egyetem – University of Dubrovnik (CRO) 13-18

Csapattagok: Balázsi Soma, Gáspár Mátyás, Neuwirth Bence, Várbíró Gergő

Edző: Erdei Ádám A Debreceni Egyetem női csapata a hatodik, a férfi a tizenkettedik helyen végzett. A torna dobogósai:

Nők:

1: Vasyl Stefanyk Precarphatian National University (UKR)

2: University of Pitesti (ROU)

3.: University of Lyon (FRA) Férfiak:

1.: Vytautas Magnus University (LTU)

2.: Sumy State University (UKR)

3.: University of Valencia (ESP)