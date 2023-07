A DVSC tegnap bejelentette, hogy a válogatottsági-rekorder, Dzsudzsák Balázs újabb egy évre elkötelezte magát a csapatban. Ugyan sejteni lehetett, de ki örül ennek a leginkább? A szurkolók. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a csapatkapitány a cívisvárosban szeretné befejezni a pályafutását, ami azért is érdekes, mert voltak olyan hangok, amikor Balázs hazaigazolt, hogy maximum egy év és dobbant tovább. Személy szerint meg voltam róla győződve, hogy vélhetően az utolsó klubcsapata lesz a Vasutas. Úgy tűnik egyre inkább körbeér ez a történet, a Lokiból indulva, megjárva többek között a holland, az orosz és a török bajnokságot is, végül itt köthet ki a „hajó”. Persze, elfogultak lehetünk mi debreceniek Dzsudzsákkal kapcsolatban, ugyanakkor bátran állítom, még mindig az egyik legjobb játékos a magyar élvonalban. Emlékezhetünk a tavalyi búcsúmérkőzésére a nemzeti tizenegy színeiben, egyáltalán nem lógott ki lefelé, sőt! Sokak számára a mai napig hatalmas élmény látni őt a pályán, korszakos zseniről beszélünk. Szeretett Lokomotívunk ráadásul most olyan helyzetbe került, amikor arra a rutinra, melynek Balázs a birtokában van, óriási szükség van. A Európa-Konferencia Liga második fordulójában fog bekapcsolódni a küzdelmekbe Szrdjan Blagojevics együttese, s nem túl sok futballista akad a keretben, akik nemzetközi tapasztalattal is rendelkeznek, de a hosszabbító középpályás közéjük tartozik. Kell-e ecsetelni, miért? Aligha. Örülünk neki? Minden kétséget kizárólag. Amennyiben a tavalyi szezonból indulunk ki, nem úgy tűnt, hogy Dzsudzsák nem bírná fizikailag a terhelést, hiszen ő töltötte a legtöbb játékpercet a gyepen, s a OTP Bank Liga álomcsapatába is beválasztották, játékával abszolút kiérdemelte az elismeréseket. Így tehát nem meglepő, hogy újabb egy év bizalmat szavaztak neki a vezetők, biztosra vehetjük, hogy minden erejével azon lesz, hogy meghálálja ezt. Lassan azonban el kell kezdeni megbarátkozni a gondolattal, hogy nem játszhat az örökkévalóságig a legenda sem – bár az ő esetében, ismerve fanatizmusát ez sem lenne meglepő −, de addig is jobb, ha élvezzük, hogy még egy esztendő erejéig biztosan láthatjuk hétről-hétre, meccsről-meccsre kifutni őt a pályára. Ennek tudatában csak annyit mondhatunk, folytassa, Kapitány!

Orosz Krisztofer