Kedd délután már csaknem teljes volt a DVSC Schaeffler kerete, bekapcsolódtak a munkába felnőtt válogatottjaink s ott volt az edzésen az U19-es válogatottat aranyéremig vezető debreceni szakmai stáb is, írja a női kézisek oldala.

Edzéshez készülődött a felnőtt csapat, a pályán akadémistáink végezték a levezető gyakorlatokat, amikor a Hódosban felcsendült a We are the Champions, a csarnok eredményjelzőin pedig megjelent a korosztályos kontinenstorna legszebb pillanatait felelevenítő klip.

A klub dolgozói kedveskedtek ezzel a romániai Európa-bajnokságon aranyérmes debreceni szakembereknek, a válogatottat irányító Szilágyi Zoltán-Kudor Kitti edzőpárosnak, illetve az együttest masszőrként segítő Kazsimér Attilának. Csernyánszki Liliána kimaradt az ünneplésből, az irányítón ugyanis a hét végéig szabadságot kapott, jövő hétfőn csatlakozik a kerethez.

Ott voltak viszont a keddi edzésen felnőtt válogatottak, Füzi-Tóvizi Petra, Grosch Vivien, Töpfner Alexandra és Vámos Petra, így csaknem teljes a létszám. Hornyák Dóra egyre előrébb tart a rehabilitációs munkában, azaz közeledik a csapatkapitány visszatérése, s Mariana Costa arcsérülése is a vártnál gyorsabban gyógyul. Az újonnan igazolt beálló, Juhász Kata térdét a múlt hónap végén műtötték, ő a rehabilitáció elején jár.

A csapat pénteken már első tesztmeccsét is lejátssza, 16 órakor, az MTK-Budapest otthonában lép pályára a Vasutas.