Télen sok-sok év után eljutott a DVSC külföldre egy edzőtáborba, akkor Törökországban vendégeskedtek Dzsudzsák Balázsék. Abban egyöntetűen egyetértett a közvélemény, hogy jó dolog, ha egy együttes huzamosabb ideig, összezárva készülhet külföldön. Az akkori program 18 napig tartott, sokaknak életük leghosszabb edzőtábora volt, az eredményét pedig mindenki tudja: bronzérem a bajnokságban. Noha felelőtlenség lenne, ha csak erre fognánk a harmadik helyet, de valószínűleg közrejátszott abban, hogy sikerült mindenkinek elsajátítani Szrdjan Blagojevics elképzeléseit. Legutóbb 12 napot töltött Ausztriában a Vasutas, s voltak hangok, akik azt kérdőjelezték meg, hogy nyáron mi szükség van egy újabb kiruccanásra? A válasz egyszerű, hogy jobban összeszokjon a gárda, az újak be tudjanak illeszkedni és megfelelően fel tudjanak készülni a Konferencia-Liga selejtezőire. A nyugati szomszédainknál is játszottunk felkészülési találkozókat, amelyeken az eredmény abszolút másodlagos szempont volt. Szokták mondani, s nagy igazság, hogyha egy csapat a szezon elején topformában futballozik, nem feltétlen jelent jót az idényre nézve. A hajdúságiak eredménysora most sem volt fényes, de legalább olyan riválisokkal találkoztak, akik nemzetközi viszonylatban is komoly játékerőt képviselnek. Az egyik legfontosabb kérdés azonban mégiscsak az, mire jó egy edzőtábor? Sportpszichológusok és futballszakemberek véleménye alapján gyakorlatilag mindenre. Az utolsó, legapróbb simításokat is sikerülhet begyakorolni a labdarúgóknak. Erősebb lehet a csapategység, tisztázódhatnak az esetleges nézeteltérések, s sokkal inkább elméjülhet a gondolat a futballistákban, mit is jelent a piros-fehér mez és a rajta tündöklő címer. Ezen tényezők sokaságának végkifejlettje pedig lehet az is, hogy a Nagyerdei Stadion közönsége Európai csoportmérkőzést láthat ősztől Debrecenben. Aligha kell ecsetelni, milyen érzés lenne csütörtökönként a Nagyerdőn figyelni a Lokomotív nemzetközi ütközeteit.