Mint ahogy korábban beszámoltunk róla, a DVSC idén nyáron Ausztriában vett részt edzőtáborban, ahol a felkészülési időszak utolsó simításait igyekeztek elvégezni Dzsudzsák Balázsék. Sokan emlékezhetnek rá, februárban 18 napot töltött a Loki Törökországban, amelynek az eredménye tavasszal bronzérem lett. Legutóbb nyugati szomszédunknál tréningeztek a játékosok, ahonnan csütörtök reggel értek haza az együttes tagjai. A Haonnak sikerült elérnie Bárány Donátot, aki pozitívan értékelte az együtt töltött időt. – Annyiban volt más a téli edzőtábortól, hogy akkor egy hosszabb pihenőt követően kezdtük el a tréningeket. Most mindenki jobb állapotban érkezett, sűrű volt a program, sok edzőmeccset játszottunk. Nagyon kemények voltak a foglalkozások, annak köszönhetően, hogy jó erőben voltunk, több hangsúlyt is fektettünk a felkészülési találkozókra. Már ismertük a szakmai stáb filozófiáját, így gördülékenyebb volt az egész.

Az újonnan érkező futballisták fantasztikus emberek, hamar felvették a ritmust. Egy rossz szavunk sem lehet egyikőjükre sem, pontosan ez az egyik legnagyobb előnye az együtt töltött időnek, hiszen ha sikerül sallangmentesen a friss igazolásoknak is beilleszkedni, annál hamarabb lehetnek a csapat hasznára.

Továbbá a csapatépítő programok abszolút a csapat hasznára lehetnek, minőségi és jó időt töltöttünk együtt Ausztriában. Nekünk is megvannak a poénfelelőseink, de igazából mindig változó, éppen ki a legviccesebb az adott szituban – fogalmazott a csatár.

Jól érzi magát

A Loki közönségkedvence egyre jobb formát mutatott már tavasszal is, az osztrák edzőmeccseken is lehetőséget kapott, s az egyik találkozón négy gólt is sikerült szereznie, és úgy fogalmazott: remekül érzi magát. – Szerencsére elmondhatom, jó állapotban vagyok.

Természetesen sosem vagyok elégedett, folyamatosan azon vagyok, hogy minél többet dolgozzak, akár egyénileg is, hiszen ha úgy adódik lehetőség, akkor a legjobbamat kell nyújtanom, és gólt vagy gólokat szerezni.

Az egész csapaton azt látom, hogy nagyon motivált mindenki. Hamarosan elkezdjük az európai kupaszereplésünket, mindenképp topformában kell lennünk. Ezért dolgoztunk, szeretnénk, ha a szurkolóink is büszkék lennének ránk és sikerülne a továbbjutás – mondta.

A DVSC már a célegyenesben van, a jövő héten elkezdődik a tétmeccsek sora. Elsőként az Európa Konferencia-Ligában lesz jelenése Szrdjan Blagojevics legénységének. Az ellenfél egyelőre még nem ismert, hiszen az Arsenal Tivat–Alashkert párharc első találkozóján 1–1 lett a végeredmény.