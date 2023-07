Lejátszotta harmadik ausztriai edzőmeccsét is a DVSC, az ellenfél ezúttal az osztrák negyedik ligás USK Anif együttese volt kedd este. Némileg felforgatott összeállításban küldte ki tanítványait Szrdjan Blagojevics vezetőedző a meccsre, hiszen például az eredetileg középpályás Hamzat Ojediran és Jorgosz Neofitidisz szerepelt a védelem közepén, a kapuban pedig a fiatal Enegedi Márk kapott lehetőséget.

Egyből magához ragadta a kezdeméynezést a Lokomotív, Alekszandrosz Kiziridisz már a 3. percben betalált egy bal oldlai akció lezárásaként. A 11. percben már 2–0 volt az állás: Bévárdi Zsombor viharzott el középen, és az akció végén önzetlenül passzolt a mellette futó Joao Oliverának, akinek már könnyű dolga volt. Szinte rögtön növelhette volna előnyét a Loki, Baranyai Nimród futott fel a jobb szélen, de centerezéséről lemaradt Bárány Donát. A 14. percben érkezett a harmadik debreceni találat, a balszélről íveltek be középre az előre húzódó Varga Józsefhez, aki visszafejelte a labdát a túloldalon érkező Báránynak, a csatár pedig kihasználta a ziccert.

A 15. percben Oliveira forgácsolta szét a kapufát, majd boszsankodott egy kiadósat. Nem sokkal később egy szép Szécsi-Oliveira összejáték után utóbbit buktatták a tizenhatos előtt. A megítélt szabadrúgást Kiziridisz csavarta a bal kapufa mellé a 18. percben. 4–0.

Tovább növelhette volan az előnyét a Vasutas a félidő felénél, de az osztrákok kapusa három nagy bravúrt is bemutatott szinte másodpercek alatt. Egy rövid időre kiszabadult a szorításból az Anif, ekkor több szögletet is elvégezhettek az osztrákok, és bizony Engedi Márknak is meg kellett villantania valamit a tehetségéből. Kicsit visszavett az iramból a Loki, de természetesen így is akadt lehetőségei Szécsi Márkéknak, csak már nem futószalagon jöttek a helyzetek.

Három csere a folytatásban

A szünetben cseréltek a piros-fehérek: a nem túl meggyőző produkciót bemutató Oliveirát Brandon Domingues váltotta. Egy perc sem kellett az újabb debreceni gólhoz, ezúttal Bévárdi volt eredményes. 5–0.

Az 51. minutumban már 6–0 virított az eredményjelzőn: Szécsi húzta meg a jobb szélt, majd pontosan centerezett Báránynak, aki második gólját szerezte.

Az 54. perc hozta a hetedik cívisvárosi gólt, Kiziridisz cselezte be magát a tizenhatosra, Báránnyal kényszerítőzött, amivel abszolút ziccerbe került, és nem is hibázott. Az ellenfél kapusa teljesen tehetetlen volt. 7–0.

Az 56. percben egy debeceni védelmi hibát követően összejött a szépítés a hazaiaknak, 7–1.

A 64. perctől lehetőséget kapott két debreceni fiatal is: Farkas Tamás és Takács Bence folytatta Szécsi, illetve Loncsar helyett. A 68. minutumban tragikus hőssé vált az osztrákok kapusa, aki addig ügyetlenkedett az ötösön belül, amíg Bárány elvette tőle a labdát és megszerezte a maga harmadik gólját. 8–1.

A 81. percben Kiziridisz jó szokása szerint a balszélről driblizte be magát és 16-ról lőtte ki a bal alsót, a kapus csak beleérni tudott a labdába. 9–1.

A 84. percben büntetőhöz jutott a DVSC, amit Bárány magabiztosan értékesített, 10–1.

A hajrába tovább növelhette volna tovább góljai számát Loki, de az eredmény nem változott, 10–1-re győzött a DVSC egy maximum önbizalom szerzésre alkalmas találkozón, mivel nem volt egy súlycsoportban a két együttes. Folytatás szerdán 18 órától a szaúdi első osztályú Al Shabab FC együttese ellen, az már sokkal komolyabb erőfelmérő lesz.