Rögtön a 3x3-as Egyetemi Kosárlabda Európa-bajnokság nyitányán pályára lépett a Debreceni Egyetem férfi csapata. Az Erdei Ádám irányította négyes a University of Ljubljana ellen kezdett vasárnap az Egyetem téren. Már délelőtt kilenckor rekkenő hőség fogadta a résztvevőket, a meleg okán, no meg a küzdelem miatt is izzadtak rendesen a fiúk. A lelátóról végig buzdították a magyar srácokat, minden megmozdulásukat tapssal jutalmazták. A nézők között helyet foglaló egyik kislány meccs közben megjegyezte, „Jó magasak!” – és bizony igaza volt, szép nagyra nőttek a debreceni és szlovén fiúk is.

A végén ment el

Négy perc játékot követően 4–4-et mutatott az eredményjelző. Egyik fél sem tudott ellépni, egy ideig, partiban voltak a felek, a végére azonban elhúzott a rivális, 18–10 lett a vége, a szlovénoknak. Neuwirth Bence négy, Balázsi Soma három, Gáspár Mátyás kettő, Várbíró Gergő pedig egy kosárral vette ki a részét.

– Jól kezdtük a meccset, az idő kétharmadában vezettünk, a helyzeteket a srácok ügyesen kidolgozták, a végén azonban nem nagyon mentek be a dobásaink, a riválisunk ezt kihasználta, megfordította az állást, és megérdemelten nyert.

Várnak még ránk csoportmérkőzések, amelyekből szeretnénk minél többet megnyerni, ez felvezetésnek jó volt.

A csoportok kiegyenlítettek, vannak gyengébb, és erősebb gárdák, bízom a jó folytatásban – nyilatkozta az összecsapás után a DE négyesének mestere, Erdei Ádám.

bízik a jó folytatásban

Fotó: Kiss Annamarie

A másik nyitó ütközeten a University of Zagreb 22–15-re nyert a TFSE ellen.

A cívisvárosi urak vasárnap 16.25-től a Norwegian School of Economics gárdájával csapnak össze, 20.10-től pedig következik a University of Vienna.

A Debreceni Egyetem női csapata Vasas Orsolya edző vezetésével a Mezei Dóra, Mondl Petra, Kovács Rebeka Anna, Baczuk Virág összeállításban készül a kontinenstornára, a hölgyek 19.20-tól a University of Western Brittany együttesével kezdenek.

A meccseket minden nap 9 és 13 óra, valamint 16 és 22 óra között rendezik, a döntők a zárónapon, szerdán 20.10-kor és 20.35-kor rajtolnak. A belépés díjtalan, a szurkolókat hatszáz fős lelátó várja.