Többek között a felkészülésről, a Konferencia-ligáról és a PSV Eindhovenről is nyilatkozott az Ausztriában edzőtáborozó DVSC csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs a Loki TV-nek.

Dzsudzsák a videóinterjúban tartalmasabbnak értékelte a mostani edzőtábort, mint a törökországit.

Hosszú hónapok óta tudjuk, hogy mit szeretne tőlünk látni az edző, volt időnk ezt jobbá fejleszteni. Tökéletesek voltak a körülmények, tökéletes volt a hotel, az edzőmérkőzéseknek nagyon sok tanulságuk volt

– osztotta meg a kapitány. Hozzátette: szerinte intenzív volt a tábor, a tizenkét nap alatt csak egy szabadnapot kaptak, majd az új érkezőkről is beszélt.

A DVSC ellenfele az Alashkert és a montenegrói Arsenal Tivat párharcának győztese lesz a Konferencia-liga második selejtezőkörében. Az első felvonás 1–1-es döntetlent hozott múlt csütörtökön, a visszavágót holnap játsszák a csapatok. Dzsudzsák azt mondta, inkább a montenegróiakkal szeretnének összekerülni, és ha a csapat csak saját magára koncentrál, nem kell majd izgulniuk ebben a körben.

A Loki csékája az edzőtáborban egykori csapatával, a PSV Eindhovennel is találkozott, amely alaposan kicserélődött az évek alatt, már csak a csapatmenedzser (aki anno a klub második számú kapusa volt) és a masszőr maradt Dzsudzsák időszakából. – Kedvesen fogadott mindenki, nekik is óriási öröm volt, nekik meg aztán pláne. Jól éreztem magam, jó volt találkozni velük, még akkor is, ha nem velük játszottam – részletezte, majd azt is elmondta,

a holland klubnál a mai napig úgy beszélnek róla, mint egy legendáról.

Dzsudzsák Balázs hozzátette, egyébként jól érzi magát, a felkészülésnek is jó érzésekkel vágott neki.

A teljes interjút itt lehet végignézni: