Krajcsi Bence távozásával a DEAC futsalcsapatánál szükségessé vált az erősítés kapusposzton. A klub Nyerges András személyében megtalálta azt a játékost, aki erőssége lehet az együttesnek a 2023-2024-es szezonban. A 20 éves futsalos az előző szezont a Kecskemét gárdájában töltötte.

– A csapat vezetőedzője, Tihanyi Csaba keresett meg azzal a céllal, hogy nem igazolnék-e a DEAC-hoz – nyilatkozta Nyerges a klubhonlapnak. – Egyből megtaláltuk a közös hangot, és pár beszélgetés után meg is egyeztünk a jövőről. Korábbi együttesem mezében többször játszottam már a DEAC ellen, ezek mindig kiélezett összecsapások voltak. Egy nagyon energikus és fiatal társaság, az élvonalban szerintem az egyik legszenvedélyesebb csapata Debrecennek van. Néhány játékost személyesen ismerek és van olyan is, akivel eddig csak ellenfélként találkoztam. Biztos vagyok benne, hogy hamarosan új barátokra lelek. Nagyon várom a közös munkát Tihanyi Csabával is, hiszen kiváló hálóőr volt és egyben remek kapusedző is. Ellenfélként sosem találkoztunk, de volt lehetőségem látni, ahogy játszik. Szerintem nemcsak egy edzővel, hanem egy jó emberrel is több lett vele a DEAC. Tisztelem, amit elért sportemberként, és kész vagyok minél többet tanulni tőle. Hiszem, hogy irányításával ez a csapat messze tud jutni a bajnokságban és a kupában. Mindig nyerni akarok, ezért a dobogó legtetejére vágyom. Mindent meg fogok tenni azért, hogy a szezont éremmel a nyakunkban zárjunk – fogalmazott a fiatal kapus.