Az e-sport világa robbanásszerűen nő és fejlődik az utóbbi években, ennek köszönhetően számos versenysorozatot szerveznek világszerte. A DEAC e-sportcsapatainak játékosai számos kihívással néznek szembe a megmérettetéseken, amelyek nemcsak a tehetségüket, hanem az állóképességüket és a csapatmunkájukat is tesztelik. Farkas Zoltán, a DEAC-Hackers technikai vezetője számolt be az elmúlt szezonról.

– A Brawl Stars kapcsán egy erős közösség kiépítése továbbra is elsődleges, emellett fontos az aktív játékosok felkutatása és a versenyzés szinten tartása. Részt vettünk több kispályás labdarúgótornán is a DEAC képviseletében, ezeken megmutatták a srácok, hogy nemcsak a képernyő mögött eredményesek, hanem hagyományos sportokban is aktív szerepet vállalnak.

Hearthstone-ban egy szegedi rendezésű versenyen is jelen voltunk nagy létszámban. A többnyire baráti rendezésű torna kiváló alkalom volt a DEAC népszerűsítésére az ország déli részén is, innen végül egy harmadik hellyel tértünk haza.

Fighting Games kapcsán a múltbeli sikeres eredményekre építve történik a felkészülés a jövőbeli nemzetközi kihívásokra, emellett a játékosok egy erős brandet kiépítve folytatják az egyéni scrimeket – összegzett Farkas Zoltán.

A DEAC e-sportolóinak eredménylistáját a klub honlapján tekinthetik meg.

HBN