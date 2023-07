Sokak emlékezhetnek, hogy a téli felkészülési időszakban hosszú évek után jutott el külföldi edzőtáborba a DVSC csapata. A télen Törökországban töltött 18 napot a Loki, melynek eredménye abszolút felfedezhető volt az együttes tavaszi szereplésében. A Vasutas ugyanis hatalmas eredményt elérve a harmadik helyet szerezte meg az OTP Bank Liga előző kiírásában, amelyben kulcsszerepet játszott a török túra is. Szombaton ismét útra kel a Lokomotív, ezúttal Ausztriában vendégeskednek 12 napot, amely során még inkább elsajátíthatják Szrdjan Blagojevics vezetőedző elképzeléseit. A Haonnak még sikerült utolérnie Bódi Ádámot, aki az indulás előtt várakozásairól nyilatkozott. – A török edzőtáborhoz képest most „csak” 12 napra utazunk, a télen nagyon hosszú volt, viszont a tavaszi szereplésünk bizonyítja, szükség volt rá.

Mindig másképp éli meg az ember, amikor ott van. Nekem, és szerintem a csapattársaimnak is a leghosszabb volt, de megérte. Mindig arra jók ezek az alkalmak, hogy akár külföldi neves együttesekkel is tudunk találkozókat játszani, s fel tudjuk mérni, hol is tartunk valójában. Pallagon is remek körülmények között tréningezhetünk, szóval nem ez az elsődleges szempont.

A téli alapozás annyiból speciálisabb, hogy a hideg időjárásból szakadhatunk ki a melegebb területekre, ami mindig nagy segítség. Az is nagyon fontos, hogy a külföldi, új futballistáink is minél jobban be tudjanak illeszkedni – mondta.

Alapember lenne

A tavalyi szezonban vélhetően több játéklehetőséghez szeretett volna kapni Bódi Ádám a csapatban, ám így sem panaszkodhat, hiszen amikor pályára lépett, mindig hozzá tudott tenni az együttes játékához. Betalált többek között a Fehérvár és a Ferencváros kapujába is, utóbbi találkozón ráadásul idegenben ő állította be a végeredményt. Portálunknak a DVSC saját nevelésű szélsője elmondta, jó formában van, s minden erejével azon lesz, hogy segítse a klubot. – Jól érzem magam, amikor megkaptam a lehetőséget, akkor igyekeztem élni vele. Szerintem sikerült is olyan találkozókat játszanom, ahol láthatták, hogy jól játszottam.

Amennyiben jó formában van egy játékos, az a csapat szempontjából is mindig segítség. Különleges érzés volt a Fradi ellen idegenben is betalálni, fantasztikus pillanat volt.

Úgy vélem, ha továbbra is beleteszem a munkát, akkor minden esélyem megvan arra, hogy kezdő legyek – fogalmazott a rutinos futballista.

Nemzetközi szint

A csapat a tervek szerint július 11-én az AC Wolfsberger, 14-én a LASK Linz, 18-án a TSV St. Johann, míg 19-én a Al Shabab FC ellen lép pályára Ausztriában. Kijelenthető tehát, hogy nemzetközileg is jegyzett, tapasztalt együttesekkel mérik össze tudásukat Dzsudzsák Balázsék, amely nagy segítségükre lehet az Európa Konferencia Liga-selejtezőire is. – Elsősorban természetesen magunkra kell koncentrálni, és arra, hogy a saját elemeinket még jobban el tudjuk sajátítani. A nagyobb tempójú meccsek mindig segíthetnek abban, hogy hozzászokjunk a nemzetközi iramhoz.

Szó se róla, a magyar bajnokság is kellőképpen erős, de ezek az alkalmak mindig jól jönnek, egyszerűen más habitusú gárdákkal mérkőzhetünk meg. Az is fontos szempont, hogy fel tudjuk mérni, mi is a nemzetközi szint, hiszen hamarosan Konferencia Liga-selejtezők várnak ránk, amelyekre kellőképpen fel kell készülnünk.

Félreértés ne essék, a Kazincbarcika elleni összecsapás is szolgálja a felkészülést, remek erőpróba volt – nyilatkozta a Loki ikonja.

Orosz Krisztofer