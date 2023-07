A második nappal folytatódott a debreceni rendezésű 3x3-s Egyetemi Kosárlabda Európa-bajnokság. A Debreceni Egyetem férfi csapata nyitotta a napot, ellenfelük a török Manisa Celal Bayar University együttese volt. A hazaiaké volt az első pont, de aztán 7–1-re elhúztak a törökök. Neuwirth Bencéék elzárkóztak 8–4-re, majd Gáspár Mátyás szép zsákolásával 10–5-re is, de újra a Manisa vetetkezébe az irányítást. A mieinknek hátrányuk tudatában az utolsó percekben át kellett állniuk 2 pontosakra, ami rizikót hordozott magában. Sajnos nem jött be a kockázatvállalás, a törökök 18 másodperccel a vége előtt megszerezték a 21-ik pontjukat (21–11), ami azt jelentette, hogy idő előtt véget ért a találkozó. Folytatás a horvát Karlovac University of Applied Sciences ellen 16.50-től.