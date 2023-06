Szenzációs hírről számolt be portálunknak Varga ”Szikla” Tibor: mostantól teljes jogú versenyzőként fog szerepelni Európa legmagasabban jegyzett motoros versenysorozatában, az ESBK-ban. A hétvégén a negyedik forduló következik, melynek helyszíne a portugáliai Estoril. Varga Tibi másodjára – emlékezetes, hogy Valenciában nagy szenzációt okozva egy második hellyel debütált az 600 STK kategóriában – méreti meg magát, de nagy különbség, hogy immár nem szabadkártyásként.



Forrás: Varga Tibor-archív

A múltkori nagyszerű eredménynek köszönhetően a 16 esztendős debreceni rider felnőtt szinten is felkerült a nemzetközi térképre. Ennek hatására jelentősen megnőtt iránta az érdeklődés, például a Pirelli, az ESBK és a WSBK hivatalos gumiszállítója is keresi vele az együttműködés lehetőségét. Ám most a legfontosabb, hogy minél jobb teljesítményt nyújtson Estorilban.

– Nagyon várom már a hétvégét, izgatott vagyok, hogy mostantól a mezőny teljes jogú tagjaként vehetek részt az MDR Competitionnal a sorozatban.

Valenciával szemben itt nincs előzetes pályaismeretem, tehát majd az edzéseken kell kiismernem az aszfaltcsík finomságait.

Az időjárás változékony lesz, erre is fel kell készülnöm, de igyekszem a legjobbat kihozni magamból – nyilatkozta portálunknak Varga Tibi.

A hajdúsági pilótának az ESBK küzdelmei után nem lesz sok ideje pihenni, mert a rá következő hétvégén már Barcelonban húzza a gázt, ugyanis ott rendezik a spanyol és a regionális bajnokságot párhuzamosan. Mivel előbbiben Dunloppal, míg utóbbiban Pirellivel versenyeznek a pilóták, így Varga Tibi várhatóan a regionális bajnokságban száguld majd.

MSZ