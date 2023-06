Debreceni Sportiskola úszószakosztályának tehetségei az "A" és "B" döntőben is érdekeltek volta a serdülő országos bajnokság 1. versenynapján. A délutáni programot Eitler Péter Patrik indította. Péter a délelőtti idején javítva a B döntő 8. helyén végzett 100 gyorson. Kenyeres Gergő hatalmas egyéni csúccsal – 27.91. – jutott be az 50 hát döntőjébe, ahol végül a 8. helyen zárt. Zombori-Szalontai Krisztina 1500 gyorson remekelt. Krisztina – a fiúkhoz hasonlóan – nyolcadikként zárt, 18:18.22-es idejével – számolt be közösségi oldalán a szakosztály.

HBN