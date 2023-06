Tovább folytatták jó szereplésüket a kaposvári serdülő országos bajnokságon a Debreceni Sportiskola fiataljai. Tóth Marcell a a második napi váltó után most egyéniben is bizonyíthatott a fináléban. Marci 2:28.92-es új egyéni csúcsa a 6 leggyorsabb volt a 200 méteres férfi mellúszás "A" döntőjében. A Mikita Zalán, Eitler Péter Patrik, Orovecz Krisztián, Kenyeres Gergő összeállítású 4*100 méter gyorsváltó a 8. helyen végzett a döntőben. A srácok közel nyolc másodpercet javítottak az eredeti időn! – számolt be a Debreceni Sportiskola úszószakosztályának oldala. HBN