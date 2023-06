Nincs megállás, a hétvégén már Lengyelországban folytatódik a 2023-as kamion Európa-bajnokság. A Révész Racing négyszeres Európa-bajnoka, a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. közreműködésével versenyző Kiss Norbert legutóbb maximális pontszámot szerzett a Slovakia Ringen, így összetettben átvette a vezetést. 96 pontja van, mögötte nagyon szoros az állás Jochen Hahn és Antonio Albacete között.

Ezúttal egy új helyszín, Poznan következik, ahol óriási az érdeklődés a verseny iránt. Főleg, hogy a pálya mindössze 250 km-re van a német fővárostól Berlintől, így a német versenyzőknek és csapatoknak ez a „második hazai verseny” lehet.

Mindenki Kiss Norbertet szeretné legyőzni, aki nem csak a négy versenyen volt a leggyorsabb Szlovákiában, hanem a MOL által is támogatott magyar pilóta az időmérőket is biztosan nyerte. A versenygép nem csak gyors, hanem megbízható is volt, ezen a hétvégén viszont kulcsfontosságú lesz, hogy megtalálják az ideális beállítást, senkinek nincs tapasztalata a lengyel pályával kapcsolatban, így már a pénteki szabadedzésnek is nagy jelentősége lesz.

Kiss Norbert

Forrás: Révész Racing

4083 méter hosszú a létesítmény, 14 kanyar tarkítja, és vegyesen vannak lassabb részek, valamint elnyújtott kanyarok, így fontos lesz, ki mennyire tudja óvni a gumikat. Nehezíti a helyzetet, hogy a pénteki szabadedzés idejére esőt jósolnak, azaz a száraz beállításokat nehéz lesz megtalálni, ugyanakkor szombaton változékony, vasárnap zömében napos idő várható, csapadékra ekkor már kevés az esély.

Szombaton 12.45-kor lesz az első, 15.55-kor a második verseny. Vasárnap 12.30-kor és 15.35-kor rajtol a mezőny – számolt be a csapat a hivatalos körlevelében.

HBN