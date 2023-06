A 2022-2023-as szezon végéhez közelednek a Debreceni Egyetem vívói, akik az elmúlt közel egy évben szép eredményekkel örvendeztették meg az egyesületet és a debreceni sportszerető polgárokat – olvasható a DEAC honlapján. Az idényben még három nagyon fontos esemény, a június 16-án kezdődő plovdivi Európa-bajnokság, a 25. és 30. között Lengyelországban rendezendő Európa Játékok, valamint a július 22-én rajtoló és 30-án záruló milánói világbajnokság vár versenyzőkre. A közelgő feladatokról, az olimpiáról és az eddigi teljesítményekről beszélgetett a klub a DEAC vívóinak vezetőedzőjével, a felkészülésben meghatározó szerepet betöltő Dávid Lászlóval.

Ebben a szezonban Battai Sugár révén a DEAC-hoz egy csapat junior Eb- és vb-cím, valamint egy felnőtt egyéni világkupasiker került, míg Osváth Richárd több világkupa-győzelemmel és Európa-bajnoki címmel büszkélkedhet, de az utánpótlás is remekelt. – Fantasztikus idény volt. Amikor a tavalyi szezon végén beszélgettünk, akkor azt mondtam, hogy még egy ilyen sikeres évet kívánunk magunknak. Az egyéni felnőtt világkupasiker, a számos eredményes szereplés önmagáért beszél, de Kónya Csenge kadet Európa-bajnokságon elért ezüstérmére is nagyon büszkék vagyunk – fogalmazott.

A szakember Battai Sugárral kapcsolatban elmondta, talán túl sok versenyen indult az elmúlt időszakban, ezért lehetett kicsit rapszodikus a teljesítménye. – Az Európa Játékok és a világbajnokság között három hét telik csak el. Jelen állás szerint ráadásul az Európa Játékokat tíz nappal megelőzi egy egyéni Európa-bajnokság is, ami azt jelenti, hogy öt héten belül háromszor kell csúcsformába lendülni. Sugi idén még utánpótlásban is indult, a következő idényben viszont már csak felnőttek között lesz érdekelt, ami különösen kedvező annak fényében, hogy az olimpiai kvalifikáció most zajlik – jegyezte meg a szakember, aki hozzátette, hogy innentől már teljes mértékben az ötkarikás játékokra való kijutásra koncentrálnak.

A Dávid Lászlóval készült teljes interjút itt olvashatják. HBN