Szilágyi Zoltán szerint Petrus Mirtill nyújtotta a legkiegyensúlyozottabb teljesítményt a játékosok közül, ezzel ő érdemelte ki a szezon legjobbjának járó Jeddi Mária-díjat, amit majd a nyári szünet után, az első hazai bajnoki mérkőzésen vehet át. A szélső lövési hatékonysága 77 százalékos volt a szezonban, ami a legjobb a csapaton belül. 86 lövéséből 66 gól lett. Az NB I. góllövőlistájának első húsz helyezettje közül csak Tamara Mavsar lőtt kapura ilyen hatékonyan – írta a klub honlapja.

A HAON ennek apropóján érte utol az éppen szabadságát töltő játékost, aki elmondta: nem számított a díjra, de nagyon büszke, hogy őt választották az idény legjobbjának. – Egyáltalán nem számítottam arra, hogy én fogom kapni a szezon játékosa címet. Csak arra koncentráltam, hogy a csapat minél sikeresebb legyen és elérjük a céljainkat.

Ezt követően sem agyaltam azon, hogy vajon kihez fog kerülni az elismerés, inkább csak örültem annak, hogy sikerült sikeres idényt produkálnunk. A két érmet nem kell ecsetelni, rengeteget melóztunk érte. Hatlmas megtiszteltetés, hogy hozzám került Jeddi Mária-díj, hiszen ez is egy visszaigazolása annak, hogy jó úton járok.

Ennek ellenére nem elégszem meg ennyivel, inkább motivál, hogy egyre jobb legyek – fogalmazott.

Kötelezező a bronz

A mögöttünk hagyott idényben Szilágyi Zoltán tanítványai szép emlékeket szereztek a Vasutas híveinek, hiszen a Magyar Kupában és a bajnokságban egyaránt sikerült begyűjteniük a harmadik pozíciót. Továbbá az óriások – Győr, Fradi – dolgát is megnehezítették Planéta Szimonettáék, és még a nemzetközi kupában is arattak nagy győzelmeket, így nem meglepő, hogy bár messze még az új idény kezdete, de Petrus Mirtill máris nagy terveket fogalmazott meg magában. – Voltak hatalmas sikereink, de igaz, bukdácsoltunk is. Összességében büszkék lehetünk magunkra, hiszen a két megszerzett harmadik helyet nem kell magyarázni, elképesztően sokat melóztunk érte, s jó volt látni a szurkolók arcán is az örömöt.

Mindig jó érzésekkel tölt el bennünket, ha sokan vannak a Hódosban, ez pluszt is ad sokszor a teljesítményünkhöz. Remek a csapategységünk, ez a tényező is kulcsfontosságú volt a sikerekben. Véleményem szerint a bronzérmek megszerzése már-már elvárható lehet a következő szezonban, főleg, ha a betliket sikerül elkerülni. Emellett nemzetközi szinten is megállnánk a helyünket.

Az én céljaimról ugyanazt tudom mondani, mint tavaly, kétszer annyira szeretnék jól teljesíteni, mint a mögöttünk hagyott idényben – nyilatkozta a közönségkedvenc.

Orosz Krisztofer

A női NB I. végeredménye