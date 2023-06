A kilences jegyében telt az estorili ESBK-hétvégéje Varga ”Szikla” Tibinek. Az MDR Competition debreceni motorosa az STK600-as kategóriába állt rajthoz, és a kilencedik helyre kvalifikálta magát, és mind a szombati, mind a vasárnapi futamon kilencedikként intették le a kategóriájában.

”Három kör után eléggé „bedurrant” az alkarom szombaton, így a kanyarból kifelé gyorsításkor nagyon fájt.

Aki motorozik azt tudja, hogy mennyire hátráltató és fájdalmas, nekem most volt először ilyen versenyen.

Sokszor újra kellett fognom a gázkart, amivel rengeteg időt buktam. A második futamon megteszünk mindent, hogy ez ne forduljon elő újra – mondta a videós elemzésében a 16 esztendős rider.

Visszatért a fáájdalom

Tibinek sajnos vasárnapra nem jött rendbe a karja, ennek ellenére jól indult a versenye, ám az ellenfelek mellett a fájdalommal is nagy harcot vívott. ”A rajt ugyan most gyengébbre sikerült, de 2 kanyar alatt 4 versenytársam is megelőztem.

Próbáltam lazán motorozni, hogy ne jöjjön vissza az alkarfájdalom, de sajnos az 5. körben megismétlődött az, ami szombaton, így a dobogóért való küzdelem szertefoszlott.

Sokat tanultam, értékes pontokkal megyünk haza.” – számolt be közösségi oldalán Tibi, aki a hétvégén már Barcelonában húzza a gázt.

HBN