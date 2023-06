A Sportrádió Hazafutás című műsorában Mihályi Petra beszélgetett Marozsán Fábiánnal, aki csütörtökön a német Maximilian Marterer ellen lép pályára a wimbledoni Grand Slam-torna selejtezőjének harmadik fordulójában.

A Hajdúszoboszlói SE világranglista 95. klasszisa a beszélgetés során arról is beszélt, hogy milyen a viszonya a füves pályával, ezen a borításon ugyanis most játszik pályafutása során először és eddig hibátlan a mérlege, hiszen az első két mérkőzését megnyerte. Természetesen szóba kerül a két megnyert mérkőzés is – hangsúlyosabban a svéd Elias Ymer elleni szerdai győzelem –, ahogy a Marterer elleni találkozóról is beszélt a 23 éves magyar teniszező.

„Névről ismerem Marterert, bőven volt ő korábban top 100-as, csak aztán sérülés miatt visszacsúszott. Tudom, hogy bal kezes, jól szervál, és inkább pörgetni szereti a labdákat, ami egy picit kedvezőbb lehet számomra, mert nem csúszik majd meg minden egyes labdája annyira, mint a korábbi ellenfeleimnek. Viszont azzal is tisztában vagyok, hogy ez a pörgetés nagyon kellemetlen tud lenni és ez egy nagyon furcsa stílus füvön. Ettől függetlenül viszont gyorsan is játszik, erőből teniszezik, mondhatni egy „munkás” játékos, aki lehet, hogy nem annyira tehetséges, de ha kell, akkor akár ötszetten keresztül is tudja ugyanazt csinálni és ha kell akkor bedarálja az ellenfelét. Remélem, ki tudom mozdítani őt a komfortzónájából és bízom benne, hogy találunk olyan taktikát ellene, ami hatékony lehet.” – modta el Marozsán Fábián.

HBN

A teljes beszélgetés ide kattintva hallgatható meg!