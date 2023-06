Az egyetemisták edzői stábja a következő idényre a hátsó alakzataot is erősíteni kívánja. A frissen szerződtetett Niks Krollis fiatal kora ellenére tapasztalt védő, már több idényt eltöltött a lett, valamint az amerikai egyetemi bajnokságban.

Niks Krollis Rigában született, 15 évesen mutatkozott be az SK RIGA U17-es csapatában, majd egy évvel később több korosztályban is megfordult, a lett és az orosz pontvadászatban egyaránt. 2015-ben áthurcolkodott a tengeren túlra, kipróbálta magát a Bishop Brady High és a New Hampshire Jr. Monarch együttesében, sőt, részt vett az azévi U18-as elit világbajnokságon is. A 2017-18-as esztendőben, majd a következő idényben a New Hampshire Avalance csapatát erősítette, eközben részt vett a junior Divízió 1A csoportos világbajnokságon is. Ezt követően 2 évig volt a Norwich University játékosa, majd a legutóbbi két esztendőt a Plymouth State-Universitynél töltötte el az NCAA III.-ban.

Védőjátékos létére kiváló pontgyáros, a lett ifiben és az orosz serdülőben is szép számban szerezte a pontokat, az EHL-ben pedig megközelítette a pont/meccs átlagot. 2017-18-ban és 2018-19-ben klubjával bajnoki címet szerzett, majd a második próbálkozásra az NCAA III.-ban az év védőjátékosa címet is begyűjtötte – számolt be a DEAC hivatalos oldala.

HBN