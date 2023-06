A Lantos Mihály Sportközpontban megtartott sajtónyilvános eseményen beszédet mondott dr. Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára, Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, Deutsch Péter, a Budapest 2023 Zsivotzky Gyula programiroda vezetője, Spiriev Attila, a Budapest 2023 Zsivotzky Gyula programiroda sportszakmai vezetője és dr. Baji Balázs, a Nemzeti Sportügynökség Zrt. vezérigazgató-helyettese. Az alkalmi manöken szerepet Kozák Luca, a DSI Debrecen klasszisa, Krizsán Xénia, Sulyán Alexa, Kriszt Sarolta, Molnár Attila, Palkovits István és Illovszky Dominik vállalta.

Gyulai Miklós MASZ-elnök elmondta, a hazai rendezésű világbajnokság példátlan lehetőségeket nyújt a sportágnak. Hangsúlyozta: ez ugyanakkor próbára teszi az atlétikában dolgozókat, de mindannyian azon vannak, hogy a magyar atlétika a lehető legtöbbet profitáljon a világversenyből. Dr. Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár kiemelte: a MASZ-szal együtt az a cél, hogy minden idők legjobb világbajnokságát rendezze meg Magyarország. Hozzátette: nagy az érdeklődés, mert már most 180 ezer eladott jegynél tartanak.

Deutsch Péter, a Budapest Zsivótzky Gyula Programiroda igazgatója, és Spiriev Attila a sportszakmai vezetője beszámoltak a budapesti és a nyíregyházi bronzversenyek előkészületeiről. Elhangzott az is, hogy a világ leggyorsabb Mondo-borításán versenyezhetnek az atléták a Lantosban. Deutsch Péter továbbá bejelentette: a MASZ megállapodást kötött a 4F sportszergyártóval, a táplálékkiegészítőket az NUTRI8 szállítja a csapatnak, amelynek tagjai a 383 The kopjary water ásványvizeit fogyasztják, és a Magyar Atlétikai Szövetség hivatalos vize is lett egyben. Baji Balázs sok sikert kívánt a magyar atlétáknak, egyben elmondta, „vérzik a szíve”, hogy nem aktív atlétaként vesz részt a világbajnokságon.

A sajtótájékoztatón elhangzott, Kovács-Garami Katalin személyében újabb magyar maratonista mondhatja vb-indulónak magát. Spiriev Attila kifejtette: a listák május 31-i zárásakor még négy magyar hely volt biztos, gyaloglásban Helebrandt Máté, illetve Madarász Viktória és Récsei Rita, női maratonfutásban pedig Szabó Nóra. Erre a névsorra került most rá Kovács-Garami Katalin – számolt be az atlétikai szövetség honlapja.

HBN