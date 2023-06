A Paavo Nurmen Stadionban Kozák Luca az idei szabadtéri szezonban előszőr állt rajthoz klasszikus számában, 100 gáton – számoltak be róla a DSI honlapján. Suba László tanítványa az első előfutamba kapott besorolást, mint ahogy a 2022-es Európa-bajnok Pia Skrzyszowska is. Magyar bajnokunk jól kapta el a rajtot, másodikként érkezett az első gáthoz. A táv felénél négyen is előrébb álltak, de Luca nagyot hajrázva, 13.00-nál megállítva az órát a negyedik helyen ért célba.

Ez még nem jelentett automatikusan döntőt, ugyanis csak az első három került egyből a fináléba, de az időeredmény bizakodásra adott okot. Ám meg kellett várni a következő futamot és szorítani, hogy öten ne fussanak jobbat Lucánál. Szerencsére csak hárman teljesítettek jobban, így Eb ezüstérmesünk a hetedik helyen kvalifikálta magát a fináléba.

Jól kapta el a rajtot

A döntőben a nyolcas pályáról induló DSI-s Kozák Lucán kívül a svájci Ditaji Kambundji, a dán Mette Graversgaard, a francia Laeticia Bapte, az ír Sarah Lavin, a lengyel Pia Skrzyszowska, a finn Reetta Hurske és a szintén finn Lotta Harala állt rajthoz. Az egyéni csúcsok alapján gátasunk a második legjobbal (12.69) rendelkezett, a mezőnyben csak a lengyel Európa-bajnok futott jobbat nála (12.51).