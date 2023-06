Bekötötték a DVSC korábbi válogatott jobbátlövőjének fejét: Kovács Anna, pontosabban immáron Debreceni-Kovács Anna június 9-én délután mondta ki a boldogító igent szerelmének, Debreceni Balázsnak, akivel egyébként egy közös ismerősük által kerültek kapcsolatba. Nem voltak túl kegyesek az égiek a Loki egykori kiválóságához, ugyanis múlt pénteken nagy esőzés csapott le Debrecenre is. Mint kiderült, Annáék abszolút nem estek kétségbe az égi áldás miatt, sőt. – Annyira esett, hogy a városházára is alig tudtunk bemenni, de csak nevettünk, nem is mi lettünk volna, ha nem így történik. Ez így volt jó, nem viselt meg minket, általában próbálunk mindent lazán venni – emlékezett vissza a boldog ara, aki a ruhájáról is szót ejtett.

Szűk körben ünnepeltek

– Elég válogatósnak mondanám magam, így nem volt egyszerű megtalálni a tökéletes esküvői viseletet.

Nem az a habos-babos lány vagyok, egy abroncsos, terebélyes, uszályos ruhakölteményben nem tudtam volna elképzelni magam. A legtöbb szalonban azonban ez a stílus van többségben.

Végül aztán csak sikerült rátalálni a megfelelőre, amelyben jól is éreztem magam – mondta el a korábbi klasszis kézis.

Debreceni-Kovács Anna megtalálta a tökéletes ruhát, és férfit

Forrás: Hun Papp Sándor

Mint megtudtuk, Anna azért is szerencsésnek tartja magát, mert választottja is egyetértett vele abban, hogy nem szeretnének nagy esküvőt. – Mindig is kis menyegzőt képzeltem el, ha úgy akarjuk, több száz meghívott is lehetett volna a listánkon, azonban mi egy meghitt szertartást, majd egy vacsorát álmodtunk meg.

Noha több lánnyal is jó kapcsolatban maradtam a csapatból, azonban mivel szűk körben tartottuk a frigyet, csak Bordás Réka volt jelen az egykori társak közül. Tökéletes volt minden, azt hittem, semmi sem fog változni attól, hogy gyűrű kerül az ujjamra, de tévedtem.

Csak még jobb lett minden, remek érzés férjes asszonynak mondani magam – árulta el.

Kiderült, természetesen a gyermekvállalás is az ifjú pár tervei között szerepel, azonban előtte még vár rájuk a nászút. – A Maldív-szigetekre eljutni nagy álmom volt, azonban már nem elégít ki annyira az, hogy csak fekszem a parton és süttetem magam. Jobban szeretek inkább kirándulni, várost nézni, így valószínűleg Olaszországot célozzuk meg, illetve szeptember körül talán még Dubajba is eljutunk.

Aktív életet él

Anna bár tovább tervezte volna sportolói pályafutását, azonban a térde nem bírta már a terhelést, így tavaly nyáron meg kellett hoznia a számára is fájdalmas döntést, miszerint felhagy a profi kézilabdával. – Nem nagyon szoktam kijárni a mérkőzésekre, mert nézni nem annyira szeretem a kézilabdát, azt élveztem, ha a pályán lehettem, és onnan segíthettem a társaimat, de ezt már nem tehetem meg. Mára elfogadtam, hogy így alakult, továbbra is aktív életet próbálok élni, eljárok futni, kondizni, illetve mikor hova sikerül. Muszáj lefárasztani magam, mert annyi energiám van, régen az edzések kellőképpen leterheltek, most azonban nincs, ami kimerítsen. Egyébként élvezem a civil életet, tanulok, több irányba is mozgolódom, úgy alakul minden, ahogy szerettem volna.

KSZD