A debreceni, diósgyőri, dunaújvárosi, hódmezővásárhelyi és kolozsvári drukkerek mellett a DVSC foci- és kézicsapatának, valamint a DLA képviselői is helyeztek el koszorúkat az emlékoszlopnál. Az ünnepélyes megemlékezést közös skandálás és tüzezés zárta, a Vezér tiszteletére felhangzott a meccseken is elmaradhatatlan „Komáromi Gábor!” rigmus, valamint a „Ha majd egyszer...” című szurkolói dal is.

MSZ