A Debreceni VSC elnökével Borbola Bence készített interjút a Sportrádióban, de ott volt a klub ügyvezetője, Makray Balázs is – írta a Nemzeti Sport.hu.

Ike Thierry Zaengel hosszan beszélt a Debrecen akadémiájáról, a magyar futball fejlődéséről, valamint Baráth Péter eladásáról (mint ismert, a Ferencváros végleg szerződtette a télen kölcsönvett magyar válogatott középpályást). – Sok akadémistánk van, s jól is működnek az utánpótláscsapataink. Szeretném, hogy évente legalább egy-két játékos felkerüljön a felnőttek közé, de ehhez időre van szükségünk. Nincs jó csapat akadémia nélkül, a fejlődést pedig a fiatalokkal lehet elérni – mondta.

– Baráth Péter eladása mindkét fél, a DVSC és a Ferencváros számára is megérte. Nekik kellett egy új játékos arra a posztra, nálunk pedig ott volt, ahogyan a pótlása is – folytatta a szakember.

A DVSC elnöke a magyar labdarúgás helyzetéről is beszélt. – A magyar futball sokat fejlődött az utóbbi években, egyre több a jó magyar futballista, de nem tagadom, légiósokra is szükség van. Azt szeretném, hogy hosszú távon a DVSC keretének nyolcvan százaléka magyar játékosokból álljon. Ez nem álom, ez kéne, hogy a normalitás legyen, de az biztos, hogy nem könnyű egy olyan magyar keretet összeállítani, amelynek nemzetközi tapasztalata is van – fogalmazott.

HBN